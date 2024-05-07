歌頌金正恩新歌「可親的父親」 網：打敗泰勒絲

讚揚金正恩的歌曲「可親的父親」在TikTok意外暴紅，已累積數百萬觀看次數，網友笑稱打敗美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）新專輯。（視頻截圖）

北韓 日前在中央電視台播放一首歌頌領導人金正恩 的新歌，名為《可親的父親》。歌曲在TikTok上意外暴紅，累積數百萬的觀看次數，深受Z世代年輕人歡迎。網友戲稱它打敗美國樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift）的新專輯《The Tortured Poets Department》，應獲頒葛萊美獎。

據英國廣播公司（BBC）報導，該歌曲以電子合成混音編曲，節奏明快，活力滿滿，影片顯示來自各階層的北韓人包括兒童、軍人和醫務人員高歌，歌詞中充滿敬意，包括「讓我們為金正恩偉大領袖歌唱」、 「讓我們頌讚金正恩，這位可親的父親」。

劍橋大學專門研究北韓音樂的學者Alexandra Leonzini指出，《可親的父親》旋律簡單易懂，人們能輕鬆掌握，曲調也特意調整到大多數人都能唱到的音域。

在北韓發布這首名為《可親的父親》歌曲的同時，北韓官方媒體更改一個公共假期的名稱，引發人們猜測這是為鞏固金正恩地位的努力。

另外，首爾的南北發展研究所（SAND）表示，金正恩在今年1月8日40歲生日當天再次要求全國官民宣誓效忠他，是超過10年來首次。路透指出，北韓正透過建立個人崇拜鞏固金正恩的統治。

金正恩生日當天，北韓官媒僅報導他帶女兒金主愛視察雞場。不過，路透引述SAND報導，在2月從消息人士獲悉，北韓要求全國人民當天上班後，第一時間在任職場所宣誓效忠金正恩。誓辭內容包括：至死堅決擁護金正恩；絕對忠誠及絕對服從金正恩的唯一領導，信任及追隨「白頭血脈」（指朝鮮立國者金日成的嫡系）；誓死貫徹金正恩的信念、黨的路線和政策；為了祖國統一與主體革命的最終勝利而鬥爭。

據了解，金正恩2011年12月繼任為北韓領導人，除2012年1月他生日當天，這是時隔12年第二次舉行對金正恩表忠的宣誓儀式。分析指出，這意味金正恩年屆40，要擺脫祖父金日成、父親金正日的光環。金正恩今年沒有在紀念金日成、金正日壽辰的太陽節和光明星節前往太陽宮參拜。官媒上月也沒有提及太陽節，但推出頌揚金正恩的歌曲。

網站38 North的分析員李敏英（Minyoung Lee）表示，北韓此舉似在加強金正恩作為領導的宣傳攻勢。