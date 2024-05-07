巴黎12師傅烤出140米法棍麵包 破世界紀錄

法國巴黎麵包師傅5日擊敗義大利競爭對手，烤出一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。（取材自Ｘ平台）

法國巴黎麵包師傅5日擊敗義大利 競爭對手，烤出一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。

英國衛報報導，過去五年，以烤出世界最長法棍麵包自豪的人並非法國村莊或小城鎮居民，而是遠在804公里外的義大利科莫（Como）一群麵包師傅。他們2019年烤出一條近133公尺長的法棍麵包。

來自法國的12名麵包師傅5日耗費數小時揉捏麵團、塑型和烘烤，最終烤出這條迄今為世界最長的法棍麵包，為法國爭一口氣。約14小時後，他們的努力獲得認證。巴黎西郊的敘雷訥（Suresnes）市政府在社群媒體 上寫道：「最長法棍麵包的世界紀錄已經被打破，在敘雷訥烤出的法棍麵包有140.53公尺長。」

儘管法國號稱每秒可售出約320條法棍麵包，但義大利在2019年締造的紀錄，卻非他們第一次烤出世界最長的法棍麵包。2015年，約60名法國和義大利麵包師傅在米蘭世界博覽會烤出一條122公尺長法國麵包，獲得金氏世界紀錄認證。

一名法國民眾日前帶著法棍麵包從店裡走出來時對「巴黎人報」（Le Parisien）說：「義大利？太瘋狂了。如果說有一項世界紀錄應該屬於我們法國的話，那就是法棍麵包。」

這種說法引起了法國麵包師傅的共鳴，他們齊聚在敘雷訥費歇雷觀景台（Terrasse du Fécheray），以艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）和一覽無遺的巴黎美景為背景，展開這項打破世界紀錄的壯舉。

主辦單位在宣傳活動的聲明中稱，法棍麵包全長必須至少有五公分厚，預計需烘烤約八小時。

麵包師傅開工約13小時後，市政府表示這項壯舉已經完成。「現在最大的問題是：我們的法棍麵包有多長？」並在社群媒體附上測量麵包長度的照片。

現在，這條法棍麵包將被切碎，與大眾分享，並分發給敘雷訥居民。