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悲慘加薩你知嗎？巴人紮營拉法墳場看野狗啃屍 小孩畫斷臂殘肢

編譯盧思綸／即時報導
目前超過140萬巴勒斯坦人在加薩南部城市拉法避難，平均每平方公里有2.2萬人，不少難民攜家帶眷紮營墳場。面容憔悴的巴人用布遮住口鼻，抵擋荒野屍體的惡臭。（取材自X）
目前超過140萬巴勒斯坦人在加薩南部城市拉法避難，平均每平方公里有2.2萬人，不少難民攜家帶眷紮營墳場。面容憔悴的巴人用布遮住口鼻，抵擋荒野屍體的惡臭。（取材自X）

英國廣播公司（BBC）報導，目前超過140萬巴勒斯坦人在加薩南部城市拉法避難，這個數字是以哈戰爭前的5倍，根據挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）統計，平均每平方公里擠滿2.2萬人，不少難民攜家帶眷紮營臨時墳場，野狗啃食屍體的畫面成為日常，小孩畫筆下是曝屍野外的斷肢殘臂。

避難拉法的巴勒斯坦婦女達卡（Rehab Abu Daqqa）有7個子女，他們紮營在當地一處臨時墓地旁邊，小孩看過野狗挖出屍體來吃，也見過殘破的人腿半掛在籬笆上，令人害怕、噁心、無法理解。孩子們本來都有屬於自己的家，每天上下學，跟著社區的日常節奏生活；直到以哈戰爭，他們淪為無家可歸的難民，顛沛流離。

達卡說，白天幾十隻野狗成群結隊挖屍體來吃，晚上更讓住在單薄帳篷的他們睡不安寧......。小孩都怕得緊抓著她才能入睡，「小學三年級本應享受遊戲的趣味，孩子卻在畫屍體和墳墓，這就是現在巴勒斯坦小孩的處境......悲慘，甚至悲慘都不足以形容。」

部分野狗原本也都是某戶人家的毛孩，直到戰爭後成了流浪狗。

墓地裡有許多不深的墳墓，加薩人把往生者暫時安葬在這裡，等待有一天將他們送回家鄉。有些人會在墳墓上放磚塊，試圖避免野狗挖墳。

面容憔悴的達卡用布遮住口鼻，抵擋荒野屍體散發的惡臭。

拉法是加薩和埃及的接壤邊境，是當地人可以到達的最後一堵牆，達卡和家人已經搬遷三次了，如果國防軍繼續進攻，他們很快又要尋找下一個棲身之所。

以色列總理內唐亞胡曾說，「無論是否達成停火協議」，國防軍都將進攻拉法，

加薩談不上希望，希望在這裡會根據不同環境以不同速度消逝，可能是親人被殺的那一秒，或者從一個骯髒營地被趕到下一個的每時每刻。

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