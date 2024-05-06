以稱威脅國安 停播半島電視台

以色列 警方5日搜查卡達擁有的半島電視台在酒店的辦公房間，並且沒收設備；據路透報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布立即關閉半島電視台在耶路撒冷的辦公室，理由是威脅國家安全。

半島電視台消息人士說，社群媒體 平台X上張貼的影片顯示，便衣警察在東耶路撒冷飯店的房間內拆卸播出使用的攝影設備。

內唐亞胡在聲明中說，「我們將對那些利用新聞自由來傷害以色列安全和以色列國防軍人並煽動戰時恐怖主義的人立即採取行動。哈馬斯在以色列的喉舌沒有言論自由。」

半島電視台遭到以色列停播，電視台說此舉是「侵犯人權和獲得資訊基本權利的犯罪行為」，並表示以色列指責這家電視台威脅以色列的安全是「危險和可笑的謊言」，讓記者們面臨危險。

聯合國人權辦公室也批評關閉半島電視台在東耶路撒冷的辦公室。

半島電視台確認有權繼續向全球觀眾提供新聞和訊息，並保留「尋求每個法律步驟」的權利。

半島電視台一直批評以色列在加薩 的軍事行動，並在戰爭期間從加薩提供每天24小時的報導；以色列同半島電視台的關係一直動盪，並指責電視台對以色列有偏見。