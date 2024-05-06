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「終止加薩戰爭等同投降」…以拒哈瑪斯條件 停火希望渺茫

編譯中心／綜合5日電
哈瑪斯5日宣稱朝克瑞沙洛關口發射火箭，造成3名以軍喪生，以軍隨後空襲拉法反制，擊中一間房屋導致3人罹難及若干人受傷。以軍緊急關閉克瑞沙洛關口。（歐新社）
哈瑪斯5日宣稱朝克瑞沙洛關口發射火箭，造成3名以軍喪生，以軍隨後空襲拉法反制，擊中一間房屋導致3人罹難及若干人受傷。以軍緊急關閉克瑞沙洛關口。（歐新社）

在開羅進行的加薩停火談判期望變得黯淡，以色列總理內唐亞胡5日拒絕為達成停火及釋放人質協議，接受巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」終止加薩戰爭的條件，稱如果接受哈瑪斯要求，對以色列將是「重大挫敗」。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯旗下武裝派系同日宣稱，攻擊連結加薩和以色列的克瑞沙洛關卡。

路透報導，以色列軍方指稱，10枚火箭彈從加薩南端的拉法朝該關卡發射。以色列時報引述希伯來語媒體稱，哈瑪斯的火箭攻勢造成至少7人輕重傷。

以軍稍早說，已停止救援卡車透過該關卡進入加薩，不過通往加薩的其他過境點仍然開放。哈瑪斯的武裝派系則稱，已朝該關卡附近的以軍基地發射數枚火箭，但未證實從何地發射。哈瑪斯的媒體引述消息人士指出，該關卡本身並非攻擊目標。

拉法地處加薩與埃及的邊境附近，逾100萬名巴勒斯坦難民在該地避難，以色列矢言攻入該城市以掃蕩窩藏該地的哈瑪斯分子，但外界對此施壓，唯恐以軍入侵拉法會讓加薩的人道救援工作再遭破壞。

哈瑪斯近日與埃及、卡達等國斡旋人員在開羅協商與以色列的休戰協議，但還未傳出明顯進展。以哈雙方都指責對方應為談判陷入僵局負責。

中央社引述法新社報導，根據內唐亞胡辦公室發布的聲明，他告訴內閣：「以色列無法接受。哈瑪斯部隊從他們的地下掩體走出來，再次掌控加薩地區，重建軍事基礎設施，然後再次威脅以色列公民，我們不準備接受這樣的狀況。」

內唐亞胡強調：「向哈瑪斯的條件屈服，對哈瑪斯、伊朗及整個邪惡軸心是重大勝利。…因此，以色列將不會同意哈瑪斯的要求，因為這就代表投降，以色列會繼續作戰，直到達成所有目標。」

內唐亞胡提到為確保人質獲釋，以色列願意暫停在加薩作戰，據信仍有逾130名人質遭到哈瑪斯囚禁。然而他又說：「儘管以色列展現這麼做的意願，哈瑪斯卻堅守其極端立場，先是要求我軍全面撤出加薩走廊、結束戰爭，然後是讓哈瑪斯繼續掌權。」

哈瑪斯政治領袖哈尼雅則指控內唐亞胡破壞調停者的努力，他們試圖藉由目前正在進行的談判，達成休戰及人質交換協議。

以卡達為根據地的哈尼雅說，內唐亞胡想要為繼續侵略加薩不斷捏造理由、擴大衝突範圍，以及破壞調停者及各方為達成協議付出的努力。

在以色列南部的克瑞沙洛邊界關卡遭到火箭攻擊後，以色列已關閉這個接壤加薩走廊南部的...
在以色列南部的克瑞沙洛邊界關卡遭到火箭攻擊後，以色列已關閉這個接壤加薩走廊南部的重要關卡並禁止人道援助卡車通行。（歐新社）

哈瑪斯 以色列 加薩

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