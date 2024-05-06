「終止加薩戰爭等同投降」…以拒哈瑪斯條件 停火希望渺茫

哈瑪斯5日宣稱朝克瑞沙洛關口發射火箭，造成3名以軍喪生，以軍隨後空襲拉法反制，擊中一間房屋導致3人罹難及若干人受傷。以軍緊急關閉克瑞沙洛關口。（歐新社）

在開羅進行的加薩 停火談判期望變得黯淡，以色列 總理內唐亞胡5日拒絕為達成停火及釋放人質協議，接受巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」終止加薩戰爭的條件，稱如果接受哈瑪斯要求，對以色列將是「重大挫敗」。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯旗下武裝派系同日宣稱，攻擊連結加薩和以色列的克瑞沙洛關卡。

路透報導，以色列軍方指稱，10枚火箭彈從加薩南端的拉法朝該關卡發射。以色列時報引述希伯來語媒體稱，哈瑪斯的火箭攻勢造成至少7人輕重傷。

以軍稍早說，已停止救援卡車透過該關卡進入加薩，不過通往加薩的其他過境點仍然開放。哈瑪斯的武裝派系則稱，已朝該關卡附近的以軍基地發射數枚火箭，但未證實從何地發射。哈瑪斯的媒體引述消息人士指出，該關卡本身並非攻擊目標。

拉法地處加薩與埃及的邊境附近，逾100萬名巴勒斯坦難民在該地避難，以色列矢言攻入該城市以掃蕩窩藏該地的哈瑪斯分子，但外界對此施壓，唯恐以軍入侵拉法會讓加薩的人道救援工作再遭破壞。

哈瑪斯近日與埃及、卡達等國斡旋人員在開羅協商與以色列的休戰協議，但還未傳出明顯進展。以哈雙方都指責對方應為談判陷入僵局負責。

中央社引述法新社報導，根據內唐亞胡辦公室發布的聲明，他告訴內閣：「以色列無法接受。哈瑪斯部隊從他們的地下掩體走出來，再次掌控加薩地區，重建軍事基礎設施，然後再次威脅以色列公民，我們不準備接受這樣的狀況。」

內唐亞胡強調：「向哈瑪斯的條件屈服，對哈瑪斯、伊朗及整個邪惡軸心是重大勝利。…因此，以色列將不會同意哈瑪斯的要求，因為這就代表投降，以色列會繼續作戰，直到達成所有目標。」

內唐亞胡提到為確保人質獲釋，以色列願意暫停在加薩作戰，據信仍有逾130名人質遭到哈瑪斯囚禁。然而他又說：「儘管以色列展現這麼做的意願，哈瑪斯卻堅守其極端立場，先是要求我軍全面撤出加薩走廊、結束戰爭，然後是讓哈瑪斯繼續掌權。」

哈瑪斯政治領袖哈尼雅則指控內唐亞胡破壞調停者的努力，他們試圖藉由目前正在進行的談判，達成休戰及人質交換協議。