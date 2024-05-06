德政治人物頻遇襲…議員被打成重傷 17歲少年自首

針對德國候選人頻遭襲擊，德國多地舉行反極右翼的抗議示威活動。（歐新社）

德國 總理蕭茲 （Olaf Scholz）所屬政黨的歐洲議會議員埃克（Matthias Ecke）近日遭到襲擊受重傷，一名17歲少年5日向警方自首。除了埃克，近來德國也有幾位政治人物遇襲。

中央社引述法新社報導，德國警方發布聲明說，這位少年一早在東部城市德勒斯登（Dresden）向警方投案，並坦承自己就是「打倒這位社會民主黨（SPD）政治人物的犯案者」。

警方先前表示，社民黨籍歐洲議會（European Parliament）議員埃克3日晚間在德勒斯登張貼歐盟 （EU）選舉海報時，遭到4名身分不明的攻擊者毆打。社民黨指出，41歲的埃克遇襲後受重傷，需接受手術。

蕭茲譴責這次攻擊是對民主的「威脅」，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也發言示警。

但埃克不過是德國境內最新一個遭到攻擊的政治目標；警方提到，在德勒斯登的同一條街道上，另有一名幫綠黨（The Greens）張貼海報的28歲男子被「拳打腳踢」。

兩名綠黨政治人物上周在德國西部的艾森（Essen）造勢時被攻擊，還有一名政治人物則於德國東部被數十名示威者包圍座車。

根據警方提供的暫定數據，德國2023年共發生2790起針對政治人物的犯罪案件，高於2022年的1806件，但稍微低於2021國會選舉年的2840件。

根據「每日鏡報」（Tagesspiegel），德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）計畫下周與地方內政首長召開特別會議，以因應政治人物面臨的暴力問題。

在埃克遇襲受傷後，德國周日多地舉行反極右翼的抗議示威活動，德國聯邦內政部長費爾瑟爾（Nancy Faeser）表示，如果證實歐洲議會選舉數周前對埃克的暴力襲擊具有政治動機，那麼這也是對民主制度的嚴重攻擊，法治國家將嚴厲回擊。