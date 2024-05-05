我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷史時刻 聯合衛理公會認可同婚 LGBTQ可擔任神職人員

美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓

日本2023年度核電機組運轉率28.9% 創核災後新高

中央社／東京5日綜合外電報導
日本原子力產業協會日前彙整調查結果顯示，日本2023年度核電機組運轉率為28.9%，超過2021年度的24.4%，創2011年福島核子事故以來新高紀錄。圖為2023年8月，日本北部福島的福島第一核電廠。（美聯社資料照）
日本原子力產業協會日前彙整調查結果顯示，日本2023年度核電機組運轉率為28.9%，超過2021年度的24.4%，創2011年福島核子事故以來新高紀錄。圖為2023年8月，日本北部福島的福島第一核電廠。（美聯社資料照）

日本原子力產業協會日前彙整調查結果顯示，日本2023年度核電機組運轉率為28.9%，超過2021年度的24.4%，創2011年福島核子事故以來新高紀錄。

日本共同社中文網日前報導，主要原因是關西電力公司的高濱核電廠1號機及2號機重啟運轉，及沒有機組因司法判斷等長期停止運轉。日本核電機組運轉率史上最高紀錄出現在1998年度，運轉率為84.2%。

日本核電機組從福島核子事故前的54座減少到目前的33座，其中12座在2023年度持續運轉。

日本核電機組運轉率曾在2014年度降至0%，之後開始上升，但在2020年度及2022年度，因為法院發出停止運轉臨時處置命令，及到期未能設置反恐設施的核電廠停止運轉影響，核電機組運轉率出現過下降情況。

目前正在運轉的12座機組反應爐型式同屬壓水反應爐（Pressurized Water Reactor），不同於發生核子事故的福島第一核電廠。不過，計畫今年重啟運轉的東北電力公司女川核電廠2號機及中國電力公司島根核電廠2號機，則與福島第一核電廠同為沸水反應爐（Boiling Water Reactor）。

根據日本最新的能源基本計畫，核電在2030年度總發電量中將占20%到22%，若要達成目標，意味著日本國內33座核電機組運轉率要達到60%以上。

另外，共同社報導，雖然東京電力公司柏崎刈羽核電廠7號機尚未獲地方同意重啟運轉，但已完成核燃料棒裝填，加上預定重啟運轉的女川核電廠2號機及島根核電廠2號機，預料接下來可讓日本核電機組運轉率再獲得一定程度提升。

不過，由於之後暫無可預見將重啟運轉的核電機組，所以運轉率很有可能暫時達到極限，這對日本的能源政策來說將成重大課題。

日本

上一則

巴拿馬運河船舶數量回升 從聖嬰現象造成的乾旱中復甦

下一則

報復哈瑪斯攻擊關卡釀3死 以色列空襲拉法至少13死

延伸閱讀

日本發現百年前口腔衛教膠卷 國產動畫珍貴資料

日本發現百年前口腔衛教膠卷 國產動畫珍貴資料
影響8.5萬人…京都站列車可疑背包 化學藥物竟是帆船隊名

影響8.5萬人…京都站列車可疑背包 化學藥物竟是帆船隊名
遊客瘋湧拍富士山 日本LAWSON便利店道歉、祭對策

遊客瘋湧拍富士山 日本LAWSON便利店道歉、祭對策
睽違四年 傳中日韓峰會26日首爾登場？韓媒曝：正進行最後協調

睽違四年 傳中日韓峰會26日首爾登場？韓媒曝：正進行最後協調

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」