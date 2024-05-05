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巴拿馬運河船舶數量回升 從聖嬰現象造成的乾旱中復甦

編譯陳律安／綜合外電
聖嬰現象造成的乾旱減緩，巴拿馬運河上月的船舶抵達數量回升。（路透）
聖嬰現象造成的乾旱減緩，巴拿馬運河上月的船舶抵達數量回升。（路透）

在聖嬰現象造成的乾旱有所和緩後，巴拿馬運河的船舶抵達數量已開始回升，但專家警告，未來一旦聖嬰現象又發威，當局可能再度被迫限制船隻通過數量。

英國金融時報（FT）報導，Marine Traffic數據顯示，在歷經六個多月的擾亂後，巴拿馬運河今年4月的船隻抵達數量為739艘，雖不如去年同期的1,026艘，但已比2月低點692艘顯著回升。

在去年6月，加通湖水位降至歷史低點，直到今年3月中才回升。加通湖是運河調整船閘水位的水源。

受乾旱衝擊，巴拿馬運河管理局被迫限制船舶數量，許多船隻排隊等候數周才能通過運河。巴拿馬通常是全球降雨最豐的國家之一。在接下來5月~12月的雨季，運河水位預料將提高逾2公尺。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution，WWA）日前發布的研究顯示，在2023年，聖嬰現象使太平洋海平面升溫，導致巴拿馬去年的降雨量比往常減少約25%，是當地歷來第三乾旱的年份。

WWA研究員指出，在2023年，把巴拿馬降雨稀少機率提高一倍的成因是聖嬰現象，而非溫室效應。

紅十字與紅新月氣候中心風險顧問瓦爾貝格說，相比前幾次乾旱，巴拿馬當地社區缺水的情況較不嚴重，「對通行運河的船隻設限，確保加通湖的水位沒下降到危險的程度，而巴拿馬的居民遭遇的缺水沒2015、2016年嚴重。這幾年也都遇到聖嬰現象。

WWA科學家警告，巴拿馬運河管理局為了確保當地居民有充足的飲用水，未來可能再度被迫減少船隻通過數量，尤其是在聖嬰年。

Kpler農業商品首席分析師巴努說，在乾旱期間，隨著航運延遲引發成本攀高疑慮，乾散貨船行經巴拿馬運河的數量銳減。巴努表示，由於乾散貨船裝載了最便宜的貨品，運河通行費會推高每噸貨物的運價，因此這類船隻寧願繞遠路。

受乾旱影響，巴拿馬運河通行費的競標價格衝上歷史新高，在去年乾旱最嚴重時，達到創紀錄的400萬美元。

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