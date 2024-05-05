我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓

南加這些地方生活壓力大 存錢難度全美最高

以色列關閉半島電視台 聯合國人權高專促收回成命

中央社／耶路撒冷、多哈5日綜合外電報導
位於耶路撒冷的半島電視台辦公室。(路透)
位於耶路撒冷的半島電視台辦公室。(路透)

以色列官員和半島電視台消息人士告訴路透，以色列當局今天決定關閉半島電視台在當地的營運後，對作為電視台辦公室的一間耶路撒冷旅館房間進行突襲搜索。

路透報導，網路上流傳影片顯示，身穿便衣的官員在一個旅館房間裡拆除攝影器材。上述半島電視台（Al Jazeera）消息人士指出，那個旅館房間位在東耶路撒冷（East Jerusalem）。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）內閣今天以威脅國家安全為由而關閉半島電視台在以色列的營運。

半島電視台表示，以色列此舉是「犯罪行徑」，所謂電視台威脅以色列安全的指控是「危險而且荒謬的謊言」，使記者身陷險境，並且強調「保留採取一切法律作為」的權利。

自從開戰以來，半島電視台一直針對以色列對加薩的軍事行動抱持批評立場。

內唐亞胡在社群平台上發文稱，「煽惑人心的半島電視台頻道在以色列境內將遭到關閉」；以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）簽署「立即執行」命令。不過有至少一位支持關台的國會議員表示，半島電視台仍可訴諸法院試圖阻止其執行。

根據卡爾希發布的命令，有關措施包括關閉電視台在以色列的辦公室、沒收廣播設備、切斷有線電視和衛星公司對該頻道的播放，並且封鎖其網站。但是聲明沒有提到半島電視台在加薩的營運。

以色列的衛星和有線電視系統業者已經停播半島電視台頻道。

對半島電視台內容抱持尊重立場的卡達政府沒有發表官方評論。

半島電視台上個月抨擊「以色列發動一系列系統性攻擊，要讓半島電視台噤聲」。

該台強調以色列蓄意鎖定、殺害旗下數名記者，包括達卡（Samer Abu Daqqa）和達杜（Hamza Al Dahdooh），兩人都在加薩衝突中殉職。以色列則否認鎖定記者攻擊。

卡達於1996年設立半島電視台，作為提升其國際形象的方式之一。

半島電視台在聲明中指出：「半島電視台媒體網絡（Al Jazeera Media Network）強列譴責並且痛斥這種違反人權和侵犯獲取資訊權的犯罪行徑。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）也批評這項關台作法。

它在社群平台X上發文指出：「我們對關閉半島電視台以色列分部的決定感到遺憾…自由且獨立的媒體是確保透明度和承擔責任所不可或缺。考量到從加薩進行報導所受的嚴格限制，現在更是如此。言論自由是至關重要人權，我們敦促政府推翻禁令。」

以色列 加薩 聯合國

上一則

俄烏各自慶祝東正教復活節 普亭現身 澤倫斯基與民祈禱

下一則

加拿大2022年碳排量上升 仍有望達成2030減碳目標

延伸閱讀

以色列總理堅拒哈瑪斯停火條件 稱接受等同投降

以色列總理堅拒哈瑪斯停火條件 稱接受等同投降
以色列關閉境內半島電視台 控其報導為哈瑪斯喉舌

以色列關閉境內半島電視台 控其報導為哈瑪斯喉舌
哈瑪斯砲擊用來援助加薩的以色列關卡 談判恐破裂

哈瑪斯砲擊用來援助加薩的以色列關卡 談判恐破裂
挺巴學運／美猶太裔學生 對反戰示威感到不安

挺巴學運／美猶太裔學生 對反戰示威感到不安

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月

12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月
下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識
模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救