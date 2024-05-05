停火談判 以哈就結束加薩戰爭仍有分歧

聯合國世界糧食計劃署警告，加薩走廊北部地區已出現「全面饑荒」，並再次呼籲以哈戰爭儘速實現停火。（歐新社）

以色列 、巴勒斯坦極端組織哈瑪斯 及美國、卡達相關代表團已於4日齊赴埃及首都開羅展開停火談判。據外媒報導，哈瑪斯已同意達成第一階段停火協議；但哈瑪斯與以色列在結束戰爭的問題上，仍然存在分歧。聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）執行主任馬侃（Cindy McCain）警告，加薩 走廊北部地區已出現「全面饑荒」，並再次呼籲以哈戰爭儘速實現停火。

香港電台引述法新社報導，哈瑪斯一名高級官員堅稱，如果協議未有明確包括完全結束這場戰事，哈瑪斯在任何情況下都不會同意停火，又指責以色列總理內唐亞胡出於個人利益，阻礙達成停火協議。

有哈瑪斯成員早前說，談判主要障礙是由於內唐亞胡堅持會向加薩南部城市拉法派遣地面部隊。

有以色列高級官員就說，哈瑪斯仍未放棄結束戰事的要求，阻礙達成協議。官員同時否認關於以色列同意以結束戰爭作為協議一部分，換取加薩武裝份子釋放人質的報導。

與此同時，以色列軍隊持續轟炸加薩多個地區，巴勒斯坦傳媒說，至少13人死亡。

另據法國廣播電台報導，第15屆伊斯蘭合作組織首腦會議4日在岡比亞首都班珠爾召開，此次會議主題為「通過對話加強團結以實現可持續發展」，峰會期間，各國與會代表將就以色列與巴勒斯坦新一輪衝突、蘇丹等國政治形勢、全球穆斯林國家經濟與社會發展、氣候變化等多個問題展開商討並提出解決建議。據悉，會議閉幕前將就加薩問題達成一項決議，「加強支持巴勒斯坦事業的努力和團結」。

2023年11月，該組織在利雅得與阿拉伯聯盟舉行聯合峰會，譴責以色列軍隊在加薩的行動，但沒有宣布針對以色列的懲罰性經濟和政治措施。

經過近七個月的毀滅性戰爭後，擺在桌面上的休戰提議包括以色列在加薩的攻勢暫停40天，並釋放巴勒斯坦囚犯，以換取釋放被綁架的以色列人質。

此外，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」3日宣布，即日起將對所有從地中海範圍前往以色列港口的所有船隻發動攻擊。