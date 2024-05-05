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巴西83年最嚴重洪災 56死67失蹤

編譯中心／綜合4日電
南大河州當局已宣布進入緊急狀態，州長向居民發布持續降雨和洪水警報。（歐新社）
南大河州當局已宣布進入緊急狀態，州長向居民發布持續降雨和洪水警報。（歐新社）

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）近日遭逢暴雨，引發1941年來最嚴重洪災，部分城市淹水情況更達到近150年來最高紀錄，截至當地時間3日為止，已造成至少56死、67失蹤。

ABC報導，這是去年7月、9月和11月共計造成75人死亡後，一年內的第4起毀滅式洪災，南大河州當局已宣布進入緊急狀態。巴西地質局指出，這是1941年以來最嚴重洪患，一些城市的水位更達到150年來最高。

南大河州城市本圖貢薩爾維斯（Bento Goncalves）和科蒂波朗（Cotipora）之間的水壩，於2日發生坍塌，導致河谷城鎮拉熱阿杜（Lajeado）、埃斯特雷拉（Estrela）遭遇洪水衝擊。

目前南大河州全州電力、通訊、網路和供水中斷，超過2.4萬人流離失所，直升機不斷在城市上空盤旋，許多受困家庭紛紛帶上孩子擠在屋頂等待救援。

拉熱阿杜市居民諾伊曼（Isolete Neumann）透露，她從未見過如此嚴重的水災，就像是恐怖電影一樣，有些人絕望得直接跳入洪水中。

巴西自然災害警戒中心首席氣象學家塞盧奇（Marcelo Seluchi）表示，從上個月29日起的暴雨預計會下到5月4日為止。

巴西南大河州近日遭逢暴雨，引發1941年來最嚴重洪災。（美聯社）
巴西南大河州近日遭逢暴雨，引發1941年來最嚴重洪災。（美聯社）

巴西 洪水 暴雨

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