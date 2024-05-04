儀式太殘忍 西班牙取消國家鬥牛獎

基於「西班牙新的社會和文化現實」，西班牙取消了一年一度的國家鬥牛獎，引發保守派不滿。（路透）

西班牙3日取消了一年一度的國家鬥牛獎（National Bullfighting Award），引發保守派人士強烈不滿，他們認為這個數百年歷史的傳統是一種藝術形式，卻在近年引起人們對動物福利 的日益關注。

路透報導，在西班牙式的鬥牛中，牛隻的下場往往是被穿著華麗服裝的鬥牛士一劍刺死。對支持者而言，這是需要保存的文化傳統，而批評者則認為在現代社會中，這種殘忍的儀式已無立足之地。

西班牙文化部表示，之所以做出取消獎項的決定，是基於「西班牙新的社會和文化現實」，民眾對動物福利的擔憂日益增加，且大部分鬥牛場的觀眾正在減少。

西班牙文化部長烏塔森(Ernest Urtasun)在X上表示：「我認為這是大多數西班牙人的感受，他們愈來愈無法理解，為什麼我們國家會出現虐待動物的行為...，他們更不明白為什麼這種虐待行為會得到人民納稅錢的支持。」據悉，國家鬥牛獎的得獎者會獲得一張3萬歐元(約3萬2217美元)的政府支票 。

不過，鬥牛最近卻成了西班牙文化戰爭中的決定性議題，反對鬥牛的聲浪也在拉丁美洲和法國逐漸高漲。