各國挺新聞自由度下降 這1國取代北韓墊底

馬來西亞吉隆坡3日舉行的世界新聞自由日期間，參與者舉著一張海報，上面寫著「針對記者是一種犯罪」，以及半島電視台記者Shireen Abu Akleh的海報，她在巴勒斯坦通報時被殺害。（歐新社）

5月3日是世界新聞自由日，媒體監督組織「無國界記者」(Reporters Without Borders, RSF)當日公布2024年度「世界新聞自由指數」(World Press Freedom Index)報告，警告各國政府對新聞自由的支持正在下降，並強調阿根廷是惡化程度最嚴重的國家之一。

挪威蟬連自由度指數報告的榜首，排名墊底的是非洲東北部厄利垂亞(Eritrea)，取代了去年排名最低的國家北韓 。在這項排行中敬陪末座的10國包括中國、伊朗、北韓、敘利亞和厄利垂亞。

名次下降最顯著的國家包括：從第26名下降至第178名的阿富汗，從第43名下降到第113名的非洲國家多哥(Togo)，以及從第30名下降到第110名的厄瓜多。

「無國界記者」組織並警告，許多地區國家的政客都把矛頭指向媒體，「通過侮辱、抹黑和威脅記者來加劇對記者的仇恨和不信任」、「其他團體則正在策劃接管媒體生態系統」。

報告特別提到阿根廷，在自由主義總統米雷伊(Javier Milei)領導下，這個南美洲國家在這項排名中下降26個名次至第66名，並指米雷伊關閉該國公共新聞機構「泰蘭通訊社」(Telam)是「令人擔憂的象徵行為」。

報告也提到右翼總統梅洛尼(Giorgia Meloni)領導下的義大利 ，她的聯盟成員正在試圖收購義大利艾吉新聞社(AGI)。

「無國界記者」組織表示，東歐和中亞多國都存在著對「俄羅斯鎮壓方法的驚人模仿」，甚至延伸到塞爾維亞。

聯合國 大會1993年12月根據聯合國教科文組織的建議，宣布設立「世界新聞自由日」（World Press Freedom Day），之後將日期定於每年5月3日。2024年的世界新聞自由日，致力於當前全球環境危機背景下新聞和言論自由的重要性。

另據中央社引述法新社報導，聯合國教科文組織在2日頒給所有報導加薩戰爭的巴勒斯坦記者世界新聞自由獎，並表示在3月調查來自129個國家地區的環保記者中，有70%的人通報遭受與工作有關的攻擊、威脅或壓力。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）在聲明中說：「若無攸關當前環境危機的可靠科學訊息，我們將永遠無法克服危機。」