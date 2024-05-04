法國會決議 巴黎奧運保護法語 盡可能不摻雜英語

法國國會議員長期以來致力反對在廣告、音樂和電影中夾雜英語，如今他們宣布迎向一場新抗爭：法國國會下議院2日通過決議，呼籲2024年巴黎奧運 主辦單位和運動員、教練和記者盡可能使用法語，不摻雜英語。

中央社引述法新社報導，文化部長達提（Rachida Dati）強調，該決議不具約束力。中間派和右派議員支持這項決議，左派議員則反對。

支持這項決議的保守派議員杰內瓦（Annie Genevard）向其他議員示警：「奧運反映出我們的語言喪失影響力。」

她提到遭到各方撻伐的巴黎申奧英語口號「為了分享」（Made for Sharing），以及政府近年宣傳法國的其他理念，例如「選擇法國」（Choose France）和「法國製造」（Made in France）。

就連法國去年主辦世界盃 橄欖球賽（Rugby World Cup）時，法國國家代表隊的球衣都以英語印刷賽事名稱，而不是法語版的La Coupe du Monde de rugby。

法國政府向來對於英語在全球盛行感到不滿，並試圖在國內保護法語的純粹性，同時在海外推廣法語。

法蘭西學院（Academie Francaise）300年來負責編纂國家認可的字典，這些字典收錄並核准新字或短語，通常翻譯自常用的英語單字。

杰內瓦說：「我們期盼planche a roulettes能取代skateboard（滑板），rouleau du cap能取代point break（定點浪，衝浪術語），但我懷疑（能否成功）。」

法國國會議員1994年通過保護法語的「杜彭法」（Toubon Law），規定廣告、商品標籤和公告必須使用法語，廣播電台播放的法語歌曲至少須達40%。

但近年，英語的文化影響力隨著Netflix 等美國串流平台而與日俱增，不斷有新詞滲入法語，包括在運動領域。

法語是現代奧運初期數屆賽事的通用語言，至今也仍是國際奧林匹克委員會（IOC）官方語言之一。