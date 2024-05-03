土耳其封殺以色列貿易 要求人道援加薩 埃及總統盟友海削難民上億

土耳其全面停止與以色列貿易，要求讓人道援助進加薩；圖為加薩日前可見巴勒斯坦民眾，坐在一處遭以色列炸毀的建築廢墟中。（路透）

土耳其貿易部表示，由於巴勒斯坦 領土「人道悲劇惡化」，土耳其自2日起全面停止對以色列 的進出口貿易，並稱土耳其將嚴格並果斷執行新措施，直到以色列政府允許人道援助不間斷且充分地流入加薩 為止；據悉，土耳其與以色列2023年貿易額達68億美元。

路透報導，土耳其貿易部在聲明中說：「與以色列相關的進出口業務已經停止，所有產品都涵蓋在內。」事實上，土耳其上個月已對以色列祭出貿易限制，原因是以色列拒絕允許土耳其參與對加薩的空投物資行動，以及以色列對加薩的攻勢。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）則表示，土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）對以色列進出口貿易封閉港口，違反了國際協定。

另據獨立新聞媒體「中東之眼」報導，埃及總統塞西的盟友旗下公司利用以色列和哈瑪斯戰事，向想逃離加薩的巴勒斯坦人收取巨額費用提供轉運服務，短短3個月恐至少獲利1億1800萬美元。

自從統治加薩走廊的哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列後，以色列便對所有想進出加薩的巴勒斯坦人關閉陸上通道，這使得加薩南端城市拉法成為逃離加薩戰事的僅存陸上出口，因為拉法與埃及接壤，是加薩唯一未與以色列接壤的陸上通道。

根據巴勒斯坦和埃及消息人士說法，在今年2月之前，原本有數家中間商各自以隨機方式從事協調巴勒斯坦人離開加薩的轉運服務，且收費不一，最高甚至要價每名成人1萬1000美元；但之後一家名叫哈拉顧問與觀光服務的公司壟斷市場，並將收費價格統一。

據中東之眼調查，在以哈戰爭之前，哈拉顧問與觀光服務向想透過拉法關卡離開加薩的巴勒斯坦人每人僅收費350美元。但今年2月2日起，這家公司開始提供前往埃及的所謂「貴賓」（VIP）轉運服務，每名成人至少收費5000美元，漲價14倍；16歲以下兒童每人則要2500美元。

哈拉顧問與觀光服務的母公司是奧甘尼集團（Organi Group），是由擁有影響力的埃及商業大亨奧甘尼（Ibrahim al-Organi）創立。儘管國際媒體近幾個月來已經盯上這兩家公司，但它們從巴勒斯坦人身上賺到的錢4月仍翻倍，達到平均日進超過200萬美元。

根據巴勒斯坦駐開羅大使埃魯（Diab Allouh）的說法，自從以哈戰爭爆發以來，估計已有8萬至10萬巴勒斯坦人經埃及逃出加薩。

此外，根據聯合國2日公布的報告，依照過往的衝突趨勢推斷，加薩走廊重建家園的工作可能要到下個世紀方能完成。

路透報導，以色列軍隊近7個月來的狂轟猛炸造成數十億美元的損失，加薩的許多混凝土高樓層建築都被夷為平地。一名聯合國官員形容，如今的加薩滿目瘡痍，荒涼景象堪比「月球表面」。