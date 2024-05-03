李顯龍談治國「友善大國推進己利」細數政績稱「已完成職責」

新加坡總理李顯龍5月15日即將卸任，圖為4月29日他訪問印尼時舉行記者會。（歐新社）

新加坡 總理李顯龍1日最後一次以總理身分發表勞動節演說，談到治理新加坡這個小國的方針，除了社會政治穩定、專注國家建設，成功讓經濟轉型為國際樞紐以吸引外資，也表明必須和鄰國加強合作解決雙邊問題，並與大國保持良好關係，廣交朋友推進自身利益。

聯合早報等星國媒體說，這是李顯龍任內最後一場重要演講。李顯龍表示，20年的執政生涯中，新加坡已變得更好，包括收入較低的人在內，新加坡人生活品質已全盤改善。他說，政府採取的轉型和提升經濟策略奏效，不僅擴充和深化與國際貿易夥伴的合作，吸引更多外資，也鞏固了新加坡作為區域和國際樞紐地位。

他表示，儘管世上有許多不確定性，包括大國之間的衝突跟競爭加劇、去全球化與保護主義、科技進步與氣候變遷 以及戰爭與和平議題，但新加坡的下一章有強勁開局。他重申國家建設三個基本原則，即「社會凝聚力」、「長期規畫跟行動」及「政治穩定和信任」。

李顯龍提醒，新加坡是個700平方公里的島嶼，沒有腹地和自然資源，只要變得普通平庸，就會很麻煩。他指出，「更嚴重的是，如果我們的制度失靈，變得受民粹主義、部落主義、本土主義的困擾，或者，就像其他一些國家，沉迷於短期利益，那麼我們肯定會沉淪」。

李顯龍指出，將內政處理好，是新加坡國際聲望的基礎，還必須透過積極、創造性跟有原則的外交，維護新加坡聲譽，包括與馬來西亞和印尼兩個近鄰合作解決長期懸而未決的雙邊問題，在地緣政治日益緊張下與大國保持良好關係，以及在聯合國 、世界貿易組織和氣候變遷大會做出貢獻。

他指出，新加坡這個小國因此能廣交朋友、推進自身利益，在全球舞台上昂首挺胸。

李顯龍指出，他準備在15日將新加坡移交給繼任的副總理黃循財，感到「一種滿足和完整」，「我已完成了我的職責」。