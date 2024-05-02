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日男演員若山耀人涉華人夫婦焚屍案 全國通緝逮到人

香港中通社2日電
以童星出身的日本演員若山耀人因涉焚屍案被通緝逮捕。(圖取自TBS NEWS新聞畫面 )
以童星出身的日本演員若山耀人因涉焚屍案被通緝逮捕。(圖取自TBS NEWS新聞畫面 )

近日，在日本栃木縣發生一起命案，兩名死者為日籍華人夫婦。5月1日，以童星出身的日本演員若山耀人因涉案被捕。

4月16日，在日本栃木縣的一處深山中，發生了一起「男女焦屍」命案，兩人手腳被膠帶捆綁並被焚燒，最後被棄屍山中。兩名死者為日籍華人寶島龍太郎夫婦，在當地經營餐飲及地產行業。

據當地媒體報道，警方經過調查發現，該案件的涉案者包括策劃作案的28歲佐佐木光、25歲的平山綾拳。平山綾拳在佐佐木光的指示下處理屍體，並和兩名朋友一起通過車輛運屍。

警方在調查過程中發現，20歲的韓國籍男子姜光紀和20歲的若山耀人曾與佐佐木光、平山綾拳有過接觸，有可能也參與了犯罪。

4月27日，警方發布全國通緝令。30日，警方確定了姜光紀和若山耀人的蹤跡。5月1日清晨，警方發動突襲，先在神奈川縣大和市的一家酒店逮捕姜光紀，隨後在千葉市的一所民宅中逮捕若山耀人。

警方認為，姜光紀和若山耀人參與了處理寶島龍太郎夫婦屍體的行動。

警方並查出，若山耀人曾是知名童星，2012年參與拍攝日劇《惡夢小姐》，2014年在《軍師官兵衛》中扮演主角黑天官兵衛幼年時期的角色，還曾出演《靈異教師神眉》主角。

日本 華人 日劇

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