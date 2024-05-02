澳航App爆個資外洩 可取消別人航班

澳洲航空（Qantas）爆出App乘客個資外洩事件。(路透)

英國廣播公司(BBC)報導，澳洲 航空(Qantas)應用程式(App )發生乘客個資外洩事件，有用戶反映可以看到其他乘客的個資、甚至取消他人航班，澳航1日表示，正針對這起事件進行調查。

根據部分用戶回報，他們在App上看到陌生人的登機證和航班資訊，包括姓名和飛行常客資料。

一名乘客威勒茲(Josh Withers)告訴澳洲廣播公司(ABC)，他打開澳航App時，上面出現另一名乘客的名字和資訊。他說：「App顯示『嗨，山姆』，我立刻注意到山姆的澳航哩程數比我多上許多。」

威勒茲表示，每次他重新打開App，都會出現一個新的乘客資訊，包括對方的飛行常客哩程數和預定航班。

其他乘客則告訴當地媒體，他們似乎可以取消另一名乘客即將飛往歐洲的航班。

科技記者隆恩(Trevor Long)告訴澳洲9號電視台(Nine News)，他在15分鐘內就能取得至少8到12個不同乘客的詳細資訊，包括有效的登機證。

澳航建議用戶先登出App，然後再重新登入以解決問題，並表示「沒有發現任何乘客使用錯誤的登機證飛行」。

澳航表示，他們已經在發現問題約3小時後解決了狀況，並向乘客致上歉意。

澳航今天發布聲明表示，根據目前的調查，這起事件是技術問題所造成，很可能與近期的系統更新有關。

澳航接著說：「沒有跡象顯示這是一起網路安全事件。」

澳航稍早也呼籲受影響的用戶「注意社群媒體 上的詐騙活動」。