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花14億歐元整治…塞納河脫臭 遊客明夏可望優游

編譯中心／綜合1日電
巴黎早於1世紀前就禁止在塞納河游泳，不過今年奧運之賜，鐵人三項和馬拉松游泳可在賽期下水，市民和觀光客明年夏天也有機會體驗。（新華社）
巴黎早於1世紀前就禁止在塞納河游泳，不過今年奧運之賜，鐵人三項和馬拉松游泳可在賽期下水，市民和觀光客明年夏天也有機會體驗。（新華社）

巴黎早於1世紀前即禁止在塞納河游泳，不過拜2024奧運之賜，不僅鐵人三項和馬拉松游泳選手可於比賽期間下水，市民和觀光客明年夏天也有機會體驗河中仰泳望著艾菲爾鐵塔的滋味。

中央社引述法新社報導，前總統席哈克（Jacques Chirac）於1990年率先提出在塞納河這條一度被視為露天垃圾場的河域游泳的想法，但真正力拚將夢想化為現實的是現任巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo），2016年時並以此作為她爭辦奧運的主幹。

在投入約14億歐元（約15億美元）於大型公共工程來整治汙染河水後，伊達戈承諾6月底要親自到塞納河一「游」，總統馬克宏也說會大膽一跳，即便沒有明說何時會下水。

這讓許多巴黎人覺得，或許真的有機會實現美夢，跟18世紀的老祖宗一樣在盛夏跳進塞納河消暑了。

但這一切都有一個很大的變數：暴風雨過後，塞納河水質有時會大幅波動。

去年8月就曾因罕見的豪雨和排水系統閥門出包，導致垃圾和未經處理的廢水從河岸、溢流的排水管及下水道沖刷進河裡。河水當時驗出兩種來自糞便的細菌，水質未達歐洲標準，不僅造成當時的奧運測試賽大多遭取消，也讓各界質疑能否真的放行讓鐵人三項和馬拉松游泳選手下水爭金。

不過，不可否認的，塞納河水質確實有改善。

自1980年代就有業者在塞納河「撈垃圾」，船長德洛姆（Remi Delorme）表示，他們過去從河裡撈出各式各樣的垃圾，從枯樹葉、塑膠袋、腳踏車、機車、沙發、動物屍體都有，「一年有時還會撈上一兩具人類遺體」。

但是，垃圾量逐年遞減，從325公噸的高峰跌至2020年的190公噸。

水文學家穆謝爾（Jean-Marie Mouchel）也發現，河川健康度明顯改善，雖然塞納河「並沒有再次成為野生河流（wild river）」，但河水內現「有超過30種魚類，相較之下，1970年只有3種」。

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