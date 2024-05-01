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停火談判露曙光 以仍堅持攻拉法 挺巴學運蔓延澳英義加等國

編譯中心／綜合30日電
以色列總理誓言對拉法發動攻擊，圖為拉法一處建物以色列擊中遭成為廢墟。（路透）
以色列總理誓言對拉法發動攻擊，圖為拉法一處建物以色列擊中遭成為廢墟。（路透）

以哈停火談判似漸露曙光，然而以色列總理內唐亞胡30日卻表示，無論「有或沒有」與哈瑪斯達成在加薩的休戰協議，以色列軍隊仍將對拉法(Rafah)發動地面攻勢。另外，挺巴學持續蔓延，澳洲、英國、義大利、加拿大也起火；而阿拉伯國家民眾聲援加薩近月爆發示威潮，出現抗議政府聲音，遭政府出手打壓。

加薩戰事持續近7個月，以哈停火談判出現曙光。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高階官員表示，目前覺得以色列的最新提案「沒有重大問題」，哈瑪斯代表團29日離開埃及首都開羅，稱將帶著停火協議的書面回應重返談判。埃及外交部長表示，埃及對新的談判進度持樂觀態度，希望該提案能夠考慮雙方立場，並試圖讓雙方保持冷靜，目前正在等待雙方最終決定。

與此同時，內唐亞胡30日告訴人質家屬的代表們說：「在實現所有目標之前停止戰爭的想法是不可能的。我們將進入拉法，並且無論是否達成休戰協議，我們都將消滅在那裡的哈瑪斯武裝分子，以取得全面勝利。」

另外，全美校園的挺巴示威活動氣氛日益火爆，挺巴學運蔓延，加拿大新聞社報導，加國渥太華大學、蒙特婁的麥基爾大學和溫哥華的英屬哥倫比亞大學，都出現挺巴人學生在校園紮營抗議。英國廣播公司報導，澳洲、義大利和英國的大學校園，過去一周也有類似抗議活動。在英國，包括倫敦大學學院、華威大學等校，都有學生發起挺巴人示威，要求加薩停戰，並呼籲校方停止與協助以色列的企業往來。

此外，以哈戰爭觸發埃及等阿拉伯國家民眾近月爆發示威聲援加薩，但近年巴林、摩洛哥和阿聯與以色列建交，沙烏地阿拉伯也有意跟隨後，這場加薩戰事不僅激起阿拉伯國家民眾對以色列的憤怒，也激起他們不滿其政府與以色列合作，視之為「道德破產」。紐約時報29日報導，有阿拉伯國家在挺巴人示威出現抗議政府聲音時，出手打壓和拘捕示威者。

加薩戰事持續近7個月，以哈停火談判出現曙光。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高階官員表示，目前覺得以色列的最新提案「沒有重大問題」，哈瑪斯代表團29日離開埃及首都開羅，稱將帶著停火協議的書面回應重返談判。埃及外交部長表示，埃及對新的談判進度持樂觀態度，希望該提案能夠考慮雙方立場，並試圖讓雙方保持冷靜，目前正在等待雙方最終決定。

衛報報導，根據以色列27日向哈瑪斯提出的停火草案內容，以色列似乎同意在第一階段停火中，接受哈瑪斯僅釋放33名人質，以換取被囚禁在以色列監獄的的巴勒斯坦人；以色列同時容許加薩地帶南部與北部之間的人員自由流動，以及撤走在當地部分兵力。第二階段停火包括在加薩地帶實施一段時間的「持久平靜」，這是以色列對哈瑪斯堅持的永久停火立場做出妥協。

以色列 加薩 哈瑪斯

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