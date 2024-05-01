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馬斯克突說不來卻訪中 印度氣炸、媒體公審

編譯中心／綜合30日電
馬斯克這兩天突然訪問中國，但卻取消本月早些時候訪問印度的行程，印度輿論稱此舉是對印度的冷落。 （路透）
馬斯克這兩天突然訪問中國，但卻取消本月早些時候訪問印度的行程，印度輿論稱此舉是對印度的冷落。 （路透）

馬斯克這兩天突然訪問中國，主要是為特斯拉爭取更多中國市場，但這卻讓印度覺得遭到輕蔑，因他取消本月早些時候訪問印度的行程，印度評論家更稱此舉是對印度的冷落。

路透報導，印度的反應凸顯了中國和印度這兩個亞洲人口最多的國家日益激烈的競爭。自2020年發生導致20名印度士兵和4名中國士兵死亡的邊境衝突以來，兩國之間的商業和外交關係一直處於緊繃狀態。

馬斯克原本預定上周要和印度總理莫迪會面，並宣布在當地投資高達30億美元，但他以「特斯拉有重責大任」為由取消會面。當時，印度政府已經為馬斯克將要出席的一個新創企業活動發出了邀請。

沒想到4月28日就傳出馬斯克到了中國，與中國總理李強會面，並在這個世界最大汽車市場推出先進的駕駛輔助系統方面取得了進展。

印度新聞媒體隨即對馬斯克的行程進行了抨擊。

Mirror Now新聞頻道在黃金時段播出了一段新聞，標題是「道德淪喪還是在商言商？」，主播說，「在印度，每個人都感到震驚」。

News9在29日稍晚播出了一段關於馬斯克的報導，標題是「你好中國，再見印度？」隨後螢幕上出現「特斯拉有重責大任？取消印度之行一周後訪華」的字幕。

特斯拉和莫迪辦公室都沒有回應置評請求。馬斯克4月20日曾表示，他期待今年晚些時候訪問印度，但印度政府沒有對他取消行程或訪中發表評論。

經營YouTube頻道The Patriot的網紅Akash Banerjee質疑，馬斯克為何沒有時間會見莫迪，卻仍然前往中國？「你認為莫迪會由衷地原諒馬斯克嗎？」他在一段影片中問道。這段影片在19小時內點擊數達到26.8萬次。  

印度 馬斯克 特斯拉

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