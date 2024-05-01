金正恩暗助普亭？聯國稱烏克蘭出現北韓飛彈殘骸

聯合國官員在烏克蘭境內發現北韓飛彈殘骸。圖為俄羅斯總統普亭(左)與北韓領導人金正恩(右)。（路透）

聯合國制裁監察員在報告中告訴安理會委員會，1月2日落在烏克蘭 哈爾科夫市（Kharkiv）的一枚飛彈殘骸，來自北韓 火星－11型（Hwasong-11）彈道飛彈。俄羅斯 和北韓駐紐約聯合國代表團尚未發表評論。

中央社報導，在這份長達32頁的報告中，聯合國制裁監察員得出的結論是，「2024年1月2日一枚落在烏克蘭哈爾科夫市的飛彈殘骸，來自北韓火星－11型系列」，這是違反對北韓實施的武器禁運。

北韓2006年起因其彈道飛彈和核子計畫遭受聯合國制裁，相關措施多年來持續加強。

3名制裁監察員本月稍早前往烏克蘭檢查這些殘骸，並未發現證據顯示飛彈是俄羅斯製造。他們「無法獨立識別飛彈是從哪裡發射、由誰發射」。

他們在4月25日提交給安理會北韓制裁委員會的報告中寫道：「烏克蘭當局提供的飛彈軌跡資訊顯示，它是在俄羅斯聯邦境內發射。」

他們表示：「如果飛彈處於俄羅斯軍隊的控制之下，在這樣的地點，很可能顯示是由俄羅斯國民採購。」他們還說，這將違反2006年對北韓實施的武器禁運。

美國和其他國家指責北韓向俄羅斯轉讓武器，用於在烏克蘭的戰爭。莫斯科和平壤均否認這些指控，但俄羅斯和北韓去年誓言要深化兩國軍事關係。在2月的安理會會議上，美國指責俄羅斯至少有9次向烏克蘭發射北韓提供的彈道飛彈。