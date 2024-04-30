日本廢棄屋數量暴增 20年來增加80%、住房空置率達13.8%

日本廢棄屋不斷增加。 (路透)

日本 政府最新發布的資料顯示，過去20年，日本廢棄的住宅大增80%，特別是在鄉間，因為人口減少問題更加嚴重。

根據日本總務省周二（4月30日）公布的調查，截至2023年10月，全日本總計有385萬戶廢棄住宅，與前次進行調查的2018年數據相比，增加了36萬戶。廢棄屋是長期空置的住家，排除了出租、度假屋及其他有特定用途的房舍。這麼多的棄屋已經占全日本房屋數的5.9%。

空置房屋則是有899萬戶，占全日本房屋數的13.8%。

廢棄屋容易受損，有很高風險會有害蟲侵入、倒塌以及其他問題。在人口減少鄉間，廢棄屋增加很多。全日本47個縣當中，和歌山、德島兩縣住屋空置率均為21.2%，並列全日本最高。

空置住宅包括公寓，公寓型的住宅空置率也節節攀升，以最新調查所得數據計有502萬戶，占全日本公寓16.7%。500多萬戶空置公寓當中，近85萬戶已成廢棄屋，這比2018年的調查增加8.6%，較20年前增加約60%。

公寓住宅還有一個問題是老舊。目前全日本40年以上屋齡的公寓有125萬戶，未來20年還將增加2.5倍。這些老公寓的裝修問題愈來愈緊迫。一些地方政府已經採取行動，例如，名古屋市2022年開始要求公寓管委會要向監管機關定期報告社區建物現況。橫濱市自2018年起，派遣建築師和其他專家去查看管理欠佳的公寓社區，協助他們設立管委會並更新必需有的建物維護合約。

日本2015年已立法准許地方政府對有可能倒塌毀壞的空置住屋發出警告，如果未改善可以公權力拆除。國土交通省的資料指出，到目前為止，近4萬戶住房以這個法律架構列管處置。