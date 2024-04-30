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日本名古屋電扶梯行走人數減半 業者：AI奏效

中央社／東京30日綜合外電報導
日本愛知縣名古屋市請來人工智慧（AI）的「電扶梯守護君」進行實驗，從量化數據可以看到進行實驗的電扶梯行走人數減半。業者表示，AI系統確實發揮改變使用者行為的效果。 （路透）
日本愛知縣名古屋市請來人工智慧（AI）的「電扶梯守護君」進行實驗，從量化數據可以看到進行實驗的電扶梯行走人數減半。業者表示，AI系統確實發揮改變使用者行為的效果。 （路透）

日本愛知縣名古屋市請來人工智慧AI）的「電扶梯守護君」進行實驗，從量化數據可以看到進行實驗的電扶梯行走人數減半。業者表示，AI系統確實發揮改變使用者行為的效果。

日本富士新聞網報導，名古屋市政府已從2023年10月施行「有關促進安全使用電扶梯條例」，並從今年1月底開始進行實證實驗。

這項實驗使用「來栖川電算」公司研發利用高精確度感應器及AI的系統（暫稱電扶梯守護君），並安裝在名古屋市營地下鐵伏見站內。

這個AI系統藉由高精確度感應器來偵測使用者動作，只要有人在電扶梯上行走，系統就會發出「違反條例，使用電扶梯請站立不動」。

如果使用者聽從「勸導」停下腳步，AI系統在偵測後也會發出「感謝您的配合」來謝謝使用者。

另外，如果AI系統側測到使用者集中站立在電扶梯左側，造成電扶梯入口處人流回堵的話，也會發出「單側無人使用，請排成兩列站立不動使用」，敦促使用者多加利用電扶梯右側空間站立。

根據來栖川電算報告，在AI實證實驗前的今年1月18日到24日間，總數6萬7613人的電扶梯使用者中，有1萬572人在電扶梯上行走，行走率約15.64%。

而在進行實驗的2月19日到25日間，總數6萬6188人的使用者中，只有5206人行走，行走率約7.87%，成功達到減半效果。這項實證實驗目前仍持續進行中。

來栖川電算董事山口陽平說，過去的廣播提醒都是不斷地重複播放，所以音量不能太大聲；但「電扶梯守護君」只會在有人違反規定時進行廣播勸導，所以音量可以較大聲。

山口說，用這種讓人感覺不舒服的音量與用語，可以讓違規者與周遭人士萌生「不喜歡像這樣被提醒然後受到周圍的人注視」、「因為不行走就不會觸發廣播，就這麼做吧」等想法，最後讓民眾改變原先行為。

山口說，這就是「電扶梯守護君」的目的，而實際上也確實發揮這樣的效果。

山口說，「電扶梯守護君」不光可以進行廣播，還能記錄使用者人數及違規人數等資訊，且比名古屋市政府過去採用人工進行電扶梯使用實況調查還來得正確，所以未來可以用AI系統取代人工，實現自動化調查。

但AI系統也不是沒有待解課題，山口說，感應器等周邊設備價格較高、機器反饋有1秒到2秒的延遲、儘管頻率低但有時會出現錯誤反饋，及音量過高造成使用者的不快等。

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