我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

英緊縮移民 擬僅開放績優大學提供外國生簽證

編譯中心／綜合29日電
近來英國首相蘇納克陸續推出移民政策，包含減少偷渡移民的「終結小船」、提高外籍配偶移民門檻、以及與盧安達簽署難民安置計畫等，但在極端派與中間選民之間落得兩邊不討好。（美聯社）
近來英國首相蘇納克陸續推出移民政策，包含減少偷渡移民的「終結小船」、提高外籍配偶移民門檻、以及與盧安達簽署難民安置計畫等，但在極端派與中間選民之間落得兩邊不討好。（美聯社）

英國政府緊縮移民政策之際，有智庫發表報告，建議廢除現行畢業生簽證制度、僅開放績優大學院校提供外國學生簽證，相關報告獲城鎮升級暨住房社區事務大臣戈夫（Michael Gove）撰寫前言背書。

據每日郵報（Daily Mail）援引英國內政部內部資料報導，至2023年3月止的一年期間，有高達2萬1525件庇護申請是來自憑簽證合法入境英國的外籍人士，數量為2003年以來最高，且年增長率高達154%。

學生簽證是最常被利用的管道。據報導，至2023年3月止的一年期間，憑簽證合法入境英國、隨後申請庇護的外籍人士中，以來自巴基斯坦、孟加拉、印度、奈及利亞、阿富汗為大宗，來自伊朗、烏茲別克和俄羅斯的申請人數則創歷史新高。

在英國政壇頗具影響力的中間偏右保守黨智庫「前進」（Onward）29日發布題為「保守主義經濟」（A Conservative Economy）的報告，儘管自2022年下半年起有下降趨勢，英國的淨移民人口一年仍逾70萬人，處於歷史高點。

報告認為，移民政策過度寬鬆不利鼓勵產業增加對本國勞工、生產自動化和技術升級的投資：移民願意接受較差的勞動待遇，而業主藉機「套利」。

報告呼籲英國政府在制定政策時，應僅優先考慮具高度專業能力和收入潛力的族群，並逐步淘汰低技術要求、低收入的移民。

同時，報告批評英國簽證制度對「技術工作」（skilled work）的定義過於寬鬆，有太多缺乏技術要求的工作獲納入技術工作簽證（Skilled Worker visa）適用範圍。

智庫「前進」指出，所謂「勞動市場供給短缺，因此必須引進移民」的說法不成立，因為向政府提供建言的獨立「移民諮詢委員會」（MAC）於2023年的年度報告即提及，在移工數最多的社會照護領域，只要將時薪上調1英鎊，就能擺脫對移民的高度依賴。

另一方面，英國自2021年7月實施新的畢業生簽證（Graduate visa）制度，留學生可在取得學位後合法居留英國至少兩年（博士生可達三年），不受專業能力門檻限制。

英國政府正檢討相關規定，今年1月起，除就讀學士後研究型學程及英國政府獎學金受獎者，國際學生也不得為親屬或眷屬申請居留簽證。

不過，智庫提到，畢業生簽證制度讓未達技術工作簽證申請標準的外籍人士有機可趁。智庫建議，應僅讓符合特定資格的博士生有權為家人申請居留簽證，並廢除現行畢業生簽證制度；畢業生若欲繼續待在英國，應申請技術工作簽證。

此外，智庫呼籲，應僅開放績效表現最佳的大學院校為外國學生提供入境簽證。

工作簽證 移民 學生簽證

上一則

杜拜砸350億 拚造世界最大機場 1年可接待2.6億人

下一則

美：逾萬瓦格納傭兵 投誠普亭重操舊業 世界各地執行特殊任務

延伸閱讀

移民自寮國的抗癌患者中13億樂透 會分一半給朋友

移民自寮國的抗癌患者中13億樂透 會分一半給朋友
英國緊縮移民政策 智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

英國緊縮移民政策 智庫籲大砍學生簽證獲官員支持
邊界移民危機 美墨兩國總統下令採具體措施遏止

邊界移民危機 美墨兩國總統下令採具體措施遏止
愛丁堡公爵夫人訪問烏克蘭 英國王室首例

愛丁堡公爵夫人訪問烏克蘭 英國王室首例

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊