英緊縮移民 擬僅開放績優大學提供外國生簽證

近來英國首相蘇納克陸續推出移民政策，包含減少偷渡移民的「終結小船」、提高外籍配偶移民門檻、以及與盧安達簽署難民安置計畫等，但在極端派與中間選民之間落得兩邊不討好。（美聯社）

英國政府緊縮移民 政策之際，有智庫發表報告，建議廢除現行畢業生簽證制度、僅開放績優大學院校提供外國學生簽證 ，相關報告獲城鎮升級暨住房社區事務大臣戈夫（Michael Gove）撰寫前言背書。

據每日郵報（Daily Mail）援引英國內政部內部資料報導，至2023年3月止的一年期間，有高達2萬1525件庇護申請是來自憑簽證合法入境英國的外籍人士，數量為2003年以來最高，且年增長率高達154%。

學生簽證是最常被利用的管道。據報導，至2023年3月止的一年期間，憑簽證合法入境英國、隨後申請庇護的外籍人士中，以來自巴基斯坦、孟加拉、印度、奈及利亞、阿富汗為大宗，來自伊朗、烏茲別克和俄羅斯的申請人數則創歷史新高。

在英國政壇頗具影響力的中間偏右保守黨智庫「前進」（Onward）29日發布題為「保守主義經濟」（A Conservative Economy）的報告，儘管自2022年下半年起有下降趨勢，英國的淨移民人口一年仍逾70萬人，處於歷史高點。

報告認為，移民政策過度寬鬆不利鼓勵產業增加對本國勞工、生產自動化和技術升級的投資：移民願意接受較差的勞動待遇，而業主藉機「套利」。

報告呼籲英國政府在制定政策時，應僅優先考慮具高度專業能力和收入潛力的族群，並逐步淘汰低技術要求、低收入的移民。

同時，報告批評英國簽證制度對「技術工作」（skilled work）的定義過於寬鬆，有太多缺乏技術要求的工作獲納入技術工作簽證 （Skilled Worker visa）適用範圍。

智庫「前進」指出，所謂「勞動市場供給短缺，因此必須引進移民」的說法不成立，因為向政府提供建言的獨立「移民諮詢委員會」（MAC）於2023年的年度報告即提及，在移工數最多的社會照護領域，只要將時薪上調1英鎊，就能擺脫對移民的高度依賴。

另一方面，英國自2021年7月實施新的畢業生簽證（Graduate visa）制度，留學生可在取得學位後合法居留英國至少兩年（博士生可達三年），不受專業能力門檻限制。

英國政府正檢討相關規定，今年1月起，除就讀學士後研究型學程及英國政府獎學金受獎者，國際學生也不得為親屬或眷屬申請居留簽證。

不過，智庫提到，畢業生簽證制度讓未達技術工作簽證申請標準的外籍人士有機可趁。智庫建議，應僅讓符合特定資格的博士生有權為家人申請居留簽證，並廢除現行畢業生簽證制度；畢業生若欲繼續待在英國，應申請技術工作簽證。

此外，智庫呼籲，應僅開放績效表現最佳的大學院校為外國學生提供入境簽證。