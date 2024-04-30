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西非馬利 缺電又逢熱浪 冰塊比麵包貴

編譯中心／綜合29日電

西非國家馬利遭受停電和熱浪夾擊，可以保鮮食物和帶來清涼的冰塊價格飆漲，有時比麵包還貴。科學家認為，這種極端高溫現象要歸咎於人類引發的氣候變遷

英國廣播公司（BBC）報導，15歲少女雅塔拉（Fatouma Yattara）在馬利首都巴馬科（Bamako）找小販買冰塊，由於停電時間很長，冰箱無法運作，她用冰塊來保存食物，並在高達攝氏48度的熱浪下獲得一點涼爽感。

冰塊在某種程度上有用，但價格高漲讓人民生活難上加難。雅塔拉說，有些地方一小袋冰塊要賣100非洲法郎（約0.16美元新台幣6元），「甚至300、500非洲法郎，太貴了」。當地一個普通長棍麵包通常賣250非洲法郎左右。

對於必須每天自炊的特拉奧雷（Nana Konate Traore）來說情況也很糟，她說：「我們常常一整天都沒有電，所以食物會壞，只好丟掉。」

停電問題從將近一年前就開始了，當時馬利國家電力公司在累積負債數億美元後，無法滿足日益增長的需求。許多馬利人沒有備用發電機，因為燃料太貴。

沒電意味著夜裡沒有風扇，於是許多人不得不睡在室外，繼而影響健康。

自今年3月以來，馬利部分地區氣溫曾超過攝氏48度，導致上百人喪命。

在巴馬科大學醫院工作的托羅巴（Yacouba Toloba）告訴BBC：「每天約有15人住院…許多患者脫水，主要症狀是咳嗽和支氣管充血，有些人還出現呼吸窘迫。」

部分地區的學校已採取預防性停課措施；在這個以穆斯林為多數的國家，專業人員也建議民眾不要在齋戒月禁食。

這波致命熱浪也侵襲鄰近的塞內加爾、幾內亞、布吉納法索、奈及利亞、尼日和查德。

熱浪 氣候變遷 幾內亞

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