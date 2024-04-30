杜拜砸350億 拚造世界最大機場 1年可接待2.6億人

杜拜28日宣布將在位於市郊的「阿勒馬克圖姆國際機場」（Al Maktoum International Airport）附近，斥資348.5億美元打造全新航廈。（美聯社）

杜拜28日宣布開始為阿勒馬克圖姆國際機場興建全新航廈，造價高達近350億美元，將使其成為「全球最大」機場。

中央社引述法新社報導，杜拜統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在社群媒體 X表示：「我們已核准相關設計，將斥資348.5億美元，為阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）打造全新航廈。」

阿拉伯聯合大公國在聲明中表示，一旦全面投入運作，阿勒馬克圖姆國際機場「每年最多可容納2.6億名旅客」。

穆罕穆德親王表示，阿勒馬克圖姆國際機場將成為「全球旅客吞吐量最大」的機場，「面積將是杜拜國際機場的五倍大」，並設有400個登機閘口。杜拜國際機場是全球最繁忙的航空樞紐之一。

阿勒馬克圖姆機場因位於市郊，自2010年以來，在波斯灣金融樞紐杜拜的航空交通占比相對較小。

當局希望阿勒馬克圖姆機場能取代杜拜國際機場；杜拜國際機場每年旅客吞吐量高達1.2億人次，因其位於市中心，無法再行擴建。