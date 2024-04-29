我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

日圓狂貶 日本民眾直嚷出國「花不起」黃金周寧願待國內

編譯葉亭均／綜合外電
近年日圓狂貶，迫使日本民眾選擇以國內旅遊來迎接長長的黃金周假期。(歐新社)
近年日圓狂貶，迫使日本民眾選擇以國內旅遊來迎接長長的黃金周假期。(歐新社)

日本民眾曾經以愛出國旅遊聞名，但近年日圓狂貶，迫使日本民眾選擇以國內旅遊來迎接長長的黃金周假期。

隨著日圓貶值、機票價格昂貴，再加上薪資成長不多，讓赴海外出遊的日本旅客人數遠遠低於新冠疫情前的水準。根據日本觀光局的數據，在3月，出境旅客僅122萬人，比2019年同期低了36.8%。相較下，入境日本的觀光客人數在上月創下紀錄。

日本本周迎接黃金周假期，本土遊客選擇前往南部的知高、東京附近的熱海、沖繩與北海道等人氣目的地。為了因應，日本航空公司（Japan Airlines）、全日空（ANA）正把一大部分座位分配給入境旅客與有更強勁需求的賺錢區域。根據日本政府說法，日本出境旅遊的復甦最快得等到明年初了。

39的女士下谷友代（ Tomoyo Shimoya）本月初前往距離東京幾小時車程的伊東市鳩屋飯店慶生，她說：「我如果要再出國，還要等一段時間了。現在價格太貴，從食物都各種都是。」

她選擇在國內慶生，理由是較負擔得起，待在這家飯店一泊二食費用為每人1.5萬日圓（98美元）；相較下，在夏威夷住一晚飯店平均要375美元。

在日本戰後經濟榮景時期，鳩屋飯店是個受歡迎的海邊度假目的地，如今正在享受業績回升，揮別先前被國內外豪華度假勝村壓制的窘境，預料在今年黃金周期間，入住率將達80%。

日本政府數據顯示，對境內旅遊的興趣已經轉換成日本遊客在國內的支出復甦，回升到疫情前的水準，在2023年達到21.9兆日圓。

再加上3月有創紀錄的310萬名遊客訪日，帶動飯店價格達到30年來最高水準。根據 CoStar集團數據，上個月，飯店的平均每日住宿價格約20,986日圓，是1997年8月來最高，比去年同期高出約20%。

日本 觀光 疫情

上一則

拜內通話 促6周換釋所有人質 以外長：哈瑪斯放人就暫緩攻拉法

下一則

威廉、凱特結婚13周年 Po放閃照還是公開現身？

延伸閱讀

舊金山日本城和平廣場翻新工程 啟動

舊金山日本城和平廣場翻新工程 啟動
全球機場行李運送排行 日本關西機場30年「零遺失」最強

全球機場行李運送排行 日本關西機場30年「零遺失」最強
日圓加速貶值 摜破160價位 都跟黃金周有關

日圓加速貶值 摜破160價位 都跟黃金周有關
日本蔦屋書店插旗北京 共享休息室打動京城生活方式

日本蔦屋書店插旗北京 共享休息室打動京城生活方式

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消