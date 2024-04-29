日圓狂貶 日本民眾直嚷出國「花不起」黃金周寧願待國內

近年日圓狂貶，迫使日本民眾選擇以國內旅遊來迎接長長的黃金周假期。(歐新社)

日本 民眾曾經以愛出國旅遊聞名，但近年日圓狂貶，迫使日本民眾選擇以國內旅遊來迎接長長的黃金周假期。

隨著日圓貶值、機票價格昂貴，再加上薪資成長不多，讓赴海外出遊的日本旅客人數遠遠低於新冠疫情 前的水準。根據日本觀光 局的數據，在3月，出境旅客僅122萬人，比2019年同期低了36.8%。相較下，入境日本的觀光客人數在上月創下紀錄。

日本本周迎接黃金周假期，本土遊客選擇前往南部的知高、東京附近的熱海、沖繩與北海道等人氣目的地。為了因應，日本航空公司（Japan Airlines）、全日空（ANA）正把一大部分座位分配給入境旅客與有更強勁需求的賺錢區域。根據日本政府說法，日本出境旅遊的復甦最快得等到明年初了。

39的女士下谷友代（ Tomoyo Shimoya）本月初前往距離東京幾小時車程的伊東市鳩屋飯店慶生，她說：「我如果要再出國，還要等一段時間了。現在價格太貴，從食物都各種都是。」

她選擇在國內慶生，理由是較負擔得起，待在這家飯店一泊二食費用為每人1.5萬日圓（98美元）；相較下，在夏威夷住一晚飯店平均要375美元。

在日本戰後經濟榮景時期，鳩屋飯店是個受歡迎的海邊度假目的地，如今正在享受業績回升，揮別先前被國內外豪華度假勝村壓制的窘境，預料在今年黃金周期間，入住率將達80%。

日本政府數據顯示，對境內旅遊的興趣已經轉換成日本遊客在國內的支出復甦，回升到疫情前的水準，在2023年達到21.9兆日圓。

再加上3月有創紀錄的310萬名遊客訪日，帶動飯店價格達到30年來最高水準。根據 CoStar集團數據，上個月，飯店的平均每日住宿價格約20,986日圓，是1997年8月來最高，比去年同期高出約20%。