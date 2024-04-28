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日本愛媛30多年來首例非法興奮劑案 台灣黑幫涉入

中央社／東京28日專電
日本愛媛縣警方去年5月查獲自1990年有紀錄以來首起非法製作興奮劑案，背後涉及台日跨國黑幫組織犯罪。示意圖。（美聯社）
日本愛媛縣警方去年5月查獲自1990年有紀錄以來首起非法製作興奮劑案，背後涉及台日跨國黑幫組織犯罪。示意圖。（美聯社）

日本愛媛縣警方去年5月查獲自1990年有紀錄以來首起非法製作興奮劑案，背後涉及台日跨國黑幫組織犯罪。今年3月地方法院審理涉案的台灣男性供稱，製作興奮劑很簡單，「感覺就像打工」，這名台男被判處7年徒刑及高額罰款。

讀賣新聞報導，審判長渡邊一昭3月25日在判決時表示，「這可以說是一起有多數共犯與相關人士參與的組織惡性犯罪」。被告43歲台男被判處有期徒刑7年，併科罰金250萬日圓（約新台幣51萬元）。他低垂著頭，聽到判決時默默點頭。

根據判決，這名台男去年5月與1名前日本暴力團幹部共謀，在愛媛縣松山市的一處空屋內，製造約100克興奮劑。他在2022至2023年期間4度赴日，共停留約130天。雖然沒有藥學或化學的專門知識，但這名男子多次在現場製作違禁藥品。

根據判決書，台灣男子表示，「製作興奮劑就像做蛋糕一樣，只要知道原料比率、製作程序和加熱時間，任何人都可以製作。」

他被承諾的報酬是每次赴日至少領取新台幣2萬元，旅費和餐費由對方負擔。這名男子說，「感覺就像打工」一樣，他學會了製作興奮劑的方法，回台灣之後，還上圖書館查詢化學的教科書和論文，自己做了一些「研究」。

這名日語流利的台灣涉案男子表示，他曾向化名「次郎」的犯罪分子表示想要退出，但對方說「如果不製作興奮劑，就不能回去」、「你周圍的人都是黑社會」，受到對方威脅。最終他在去年5月30日被以現行犯遭逮捕，當時桌上還有白色的結晶狀物體。

至於這名男子為何會在日本愛媛縣製作興奮劑。檢方在審判時表示，這是日本人團體與台灣黑幫的組織犯罪，在2022年9月由日本的前暴力團幹部策劃，目的是為了取得巨額利益。

根據調查報告，「次郎」和前暴力團幹部聯手策劃，讓負責製作的台灣男子赴日，由日本方面負責訂購作為興奮劑原料、含有麻黃素成分的抗過敏藥物，分兩次訂購20萬錠。他們起初把製造設備和藥品帶到一處廢棄的學校，但被校舍管理員發現，後來搬到最後被逮捕的空屋內。

檢方主張興奮劑的影響極其惡劣，「興奮劑不僅是暴力團的資金來源，使用後更可能因為幻覺和妄想，而助長新的犯罪。」根據警察廳統計，日本2023年因為興奮劑案件逮捕5914人，當中再犯者比率為66.2%，可見成癮性極強。

這次查獲興奮劑100克，相當於1000至3000次使用份量，售價為638萬日圓（約新台幣128萬元）。台灣男子表示，興奮劑「可能已經擴散到社會，很抱歉對日本社會帶來惡循環」。

這名台灣男子從抗過敏藥物中提取微量麻黃素，用於製作興奮劑。檢方表示，「抗過敏藥物的麻黃素含有率非常低，而且沒有嚴格法規，可以說這是一次躲過了法網的犯行。」

日本厚生勞動省把麻黃素列為「可能遭濫用的藥物」，不過「覺醒劑取締法」的規範對象僅有「含有麻黃素類成分超過10%的醫藥品」，市售的抗過敏藥物不在管制範圍。

日本 圖書館 法網

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