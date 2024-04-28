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哈瑪斯棄「永久停火」？傳研議最新停火條件 和談有望重啟

編譯盧思綸／綜合報導
哈瑪斯政治部門副首領哈雅27日透露正在研究停火協議的最新條件。（美聯社）
哈瑪斯政治部門副首領哈雅27日透露正在研究停火協議的最新條件。（美聯社）

英國衛報報導，哈瑪斯27日透露，正在研究加薩停火協議的最新條件，繼媒體前一日報導埃及代表抵達以色列，可望快速重啟延宕已久的協商。

哈瑪斯政治部門副首領哈雅（Khalil al-Hayya）表示4月13日已透過埃及和卡達收到以色列停火提議，「研究過後」將提出回覆。

哈瑪斯此前堅持永久停火，但遭以色列回絕。

重啟停火協議的跡象在聯合國提出警告後隨之而來。聯合國警示，加薩將在未來6周內達到飢荒臨界點。許多救援組織也稱，以色列宣示進攻南加薩城市拉法，將大幅加劇當地的人道浩劫狀況。

埃及、卡達和美國自從去年11月談成維持1周的停火協議後，至今沒有最新進度。

此外，路透報導，美國國務院內部備忘錄顯示，高層官員對美方持續軍援以色列形成分歧，部分高官稱，沒有「可信或可靠」證據擔保以軍遵守國際人道法使用美援武器；一旦國務院在5月8日報告中判定國防軍違反美國規定或國際法，拜登政府最嚴重將對以色列的軍援喊卡。

拜登政府在2月初應民主黨議員要求簽署一項國家安全備忘錄（National Security Memorandum），要求國務卿布林肯必須在5月8日前，向國會報告以色列使用美援武器是否違反美國法律或國際法。

在3月24日前，國務院至少7個部門向布林肯提交最初評估，對以色列在加薩軍事行動中違反國際人道法表達「嚴重關切」，具體作為包含攻擊保護區和民間基礎設施、鮮少調查或追究士兵違例造成大量平民傷亡，以及殺害人道組織員工和記者的數量破紀錄。

另外，最初評估中還舉出11項以軍「刻意限制人道援助」案例。

該備忘錄沒有提出新的法律條件，可是要求國務院蒐集接受軍援國家的書面保證，說明美方軍援並未用於違反國際人道法，或者阻礙美國人道援助。

如果以色列無法提出可信保證，拜登可能會訴諸不同做法「亡羊補牢」，包含要求以色列提出新的保證，或者中止軍援以色列。

以色列 國務院 加薩

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