反戰示威挺巴蔓延歐洲 警清場爆衝突 馬克宏母校一度遭占領

巴黎政治學院26日晚間遭到示威學生占領，圖為一名學生揮舞巴勒斯坦旗幟。 （美聯社）

美國大學校園連日來爆發的反戰示威延燒，支持巴勒斯坦 的抗議活動已蔓延到歐洲。在法國首都巴黎，巴黎政治學院的學生從24日起進行反戰示威，抗議者表達了對巴勒斯坦的支持；法國警察清場時，與學生爆發衝突。

大公報報導，從24日開始，法國巴黎政治學院80名學生參與的反戰示威活動，占領大學內的主樓。這是歐洲大學首次加入由美國大學生領導的反戰運動。巴黎政治學院管理部門隨後請求動用鎮暴警察（CRS）清場。

法國媒體稱，這是自1968年學生抗議活動以來首次允許警察進入校園。法國警方派出50多名警力清場，還有超百名警察待命增援。巴黎政治學院擁有150年歷史，是法國知名高等學府之一，也是法國總統馬克宏的母校。

此後兩天，上百名學生再次聚集在校園舉行抗議，他們在學校大樓插上巴勒斯坦旗幟，要求校方明確譴責以色列 ，切斷同參與「加薩 種族滅絕」的大學和企業的聯繫。

26日，數十名學生在巴黎政治學院巴黎市中心的校區用垃圾桶、自行車等擋住了一棟樓的入口；文匯報報導，抗議的學生中，有人高喊支持巴勒斯坦的口號，還有人呼籲抵制以色列大學、停止在加薩地帶實施種族滅絕。當日晚些時候，支持巴勒斯坦的示威者和支持以色列的示威者在學校外的街道上緊張對峙。鎮暴警察出面將對立的人群分開。

另外，德國警方26日採取行動，清空了自4月初以來在柏林總理府大樓外設立的一個支持巴勒斯坦的抗議營地。警方對外宣稱，抗議者多次違反限制規定，如保護綠地的規定，並觸犯刑律，包括煽動仇恨、使用違憲標誌和違禁標語。

另一方面，世界經濟論壇主席布倫德27日表示，28、29日在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開的論壇會議場邊，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯將與美國國務卿布林肯等數國官員開會討論加薩和平協議。路透報導，布倫德並表示，加薩走廊的人道危機也將列入議程。

布倫德說，參與這次世界經濟論壇特別會議場邊討論的中東地區高層官員，還包括卡達首相、沙烏地和埃及的外交部長、阿曼王儲及巴林官員。

布倫德透露，埃及外長將在明後天會談中報告上述談判最新進展。他表示：「針對人質及可能的停火，現在出現稍微一些談判動能。」

此外，中央社引述法新社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫26日表示，預期有6至8名巴勒斯坦運動員將出戰巴黎奧運，且即使當中有運動員未能通過資格賽，也將獲得國際奧會邀請參賽。