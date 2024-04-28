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拚脫碳 岸田擬倡OECD設58國部長對話框架

編譯高詣軒／綜合27日電
日本首相岸田文雄正規劃5月上旬出訪法國等國，預計在法國舉行的OECD部長級理事會上，以輪值主席國身分發表演說。（路透）
日本首相岸田文雄正規劃5月上旬出訪法國等國，預計在法國舉行的OECD部長級理事會上，以輪值主席國身分發表演說。（路透）

日經亞洲27日報導，日相岸田文雄在日本經濟新聞書面專訪表示，他5月將在經濟合作暨發展組織（OECD）會議中提出創設脫碳相關部長對話框架，作為共享脫碳科技和環境資料數據平台，以達成各國訂定的數值目標。

日本是今年OECD輪值主席國，岸田將赴其巴黎總部商討氣候變遷。前述框架擬由58國參與，包括多為已開發國家的38個OECD成員與南非、尚比亞等新興或開發中「全球南方」國家，納入人口及產業成長顯著的區域致力脫碳政策。

岸田表示，日方將領導推動跨國氣候對策，扮演新興國家成長發展的陪跑人，也有意主導商議生成式人工智慧（AI）和數位資料自由傳布等全球先進議題。而部長對話框架可讓參與國共享脫碳技術及環境數據，將成為協助各國達成所訂數值目標的基礎。

岸田還表示，經合組織成員國加總占全球國內生產毛額(GDP)比率已降至六成，要進一步推動吸納非成員國的合作。

面對印尼與泰國等東南亞國家出現有意加盟經合組織的行動，岸田說，將進一步加強經合組織向外拓展到東南亞地區，推動可持續經濟成長，並表達在必要的程序方面，將由日本主導並提供協助。

去年聯合國氣候高峰會（COP28）同意呼籲轉型脫離化石燃料，以期在2050年前達成淨零排放，但如何落實仍待觀察。

石油輸出國家組織（OPEC）秘書長蓋斯在中東經濟調查26日刊出的投書直言，近年能源需求增長，凸顯石油還沒到末路、其替代品規模仍不足，各國應聚焦減排而非仇視石油。石油業正投資開發碳捕捉、利用與封存和綠氫等技術，足見減碳與產油能齊頭並進。

石油 日本 東南亞

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