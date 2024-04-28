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日「極東正露丸」檢測報告造假30年 遭勒令停產

編譯中心／綜合27日電
日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。（取自極東官網）
日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。（取自極東官網）

日本富山市製藥商「Kyokuto」（極東）公司生產的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假，已遭當局勒令30日起停賣22天、停產23天。

產經新聞報導，富山縣政府表示，極東的主要商品正露丸，從2021年12月起就多次造假檢測結果，目前已自主召回，並未收到消費者身體健康受損的通報。

北國新聞報導，極東生產的「正露丸」等4項胃腸藥，還被發現採購原料時未進行品質試驗，而是直接使用原料製造商試驗數據的違反法令行為；這4款胃腸藥使用到相同原料，相關檢測結果尚未出爐。

據了解，富山縣政府2022年7月發覺異樣，極東隨即展開內部調查，才抓到如此重大疏失，當時公司自行回收516萬盒。

讀賣新聞報導指，造假情事已持續至少30年。

極東透過聲明表示，過去一直以來都欠缺遵守法令的意識，由衷對相關人士表示歉意。

極東說，公司方面會鄭重對待處罰，並將努力挽回消費者信任，會徹底調查事件原因，防止類似事件發生。

富山縣內製藥公司近年接連發生製造過程有所不當的情況，這次的極東遭縣府祭出行政處分，是近5年來的第7例。

正露丸是日本研發的家居腸胃藥，該國目前有數間藥廠生產同名產品，其中極東藥廠1950年於富山市成立，目前有20名員工，年銷售總額約5億日圓元（約315.8萬美元）。

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