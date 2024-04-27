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民主剛果控蘋果用「血礦物」 Apple回應了

編譯中心／綜合26日電
非洲國家民主剛果指控蘋果（Apple）產品中使用了非法的「血礦物」；圖為蘋果產品iPhone示意圖。（新華社）
非洲國家民主剛果指控蘋果（Apple）產品中使用了非法的「血礦物」；圖為蘋果產品iPhone示意圖。（新華社）

代表非洲國家剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的律師於25日表示，民主剛果政府指控，蘋果公司（Apple）使用從該國東部戰亂地區「非法開採」、走私至盧安達後流入全球供應鏈的礦物來製造其產品。

中央社引述法新社檢視上述律師向蘋果公司發出「停止終止」（Cease and Desist）的存證信函，文中明確警告蘋果若未停止這項犯行，民主剛果可能採取法律行動，「如果我方指控的做法持續下去，將可能面臨法律訴訟」。

民主剛果的律師指控，蘋果購買從民主剛果走私到鄰國盧安達的礦物，這些礦物在盧安達經過轉手，並且「混入全球供應鏈」。

此外，這些律師還寫道，蘋果公司所售科技採用的礦物，來自一個人權遭到嚴重侵犯的地區，當地民眾正受到摧殘。

針對這項指控，蘋果公司在接受採訪時拿出2023年的年度公司報告，並稱「根據我們的調查工作，完全沒有發現合理的依據來得出結論，截至2023年12月31 日，公司的供應鏈中沒有任何來自剛果的3TG礦物（錫、鉭、鎢、金）」。

自1990年代爆發地區戰爭以來，民主剛果礦產豐富的「五大湖地區」一直飽受暴力破壞，2021年底，「323運動」的叛亂分子更重新奪回大片領土，導致緊張局勢再度升溫。

供應鏈 Apple

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