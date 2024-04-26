妻涉貪被查 西班牙總理擬辭 暫停履行公職

西班牙總理桑傑士愛妻戈麥斯近日涉貪遭到調查，桑傑士否認並考慮辭職。（美聯社）

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）的妻子戈麥斯（Begona Gomez）近日涉貪遭到調查，桑切斯25日表示，正考慮辭職。

自2018年起擔任西班牙總理至今的桑傑士表示，由於他和妻子最近幾周受到的攻擊，已取消未來幾天所有公開露面活動，將於29日宣布他的決定。

桑傑士指出，他的政敵發起毫無根據的「陸海空騷擾和霸凌行動」，試圖透過攻擊他妻子導致他的個人和政治崩盤。

他表示，儘管如此，最新的事態發展迫使他開始思考，不知道這一切是否都值得，因此決定暫停履行公職，29日再宣布繼續擔任總理抑或下台。

有反對派批評，總理不應該消失5天，而是應該親上火線滅火，對他的政府和他妻子醜聞做出全面解釋。

中央社引述法新社報導，馬德里一間法院24日稍早表示，已回應反貪腐壓力組織「清廉之手」（Manos Limpias）的投訴，「對戈麥斯涉嫌以權謀私和貪腐展開調查」。「清廉之手」領袖與極右派有淵源。

法院發表簡短聲明的數小時前，線上新聞網站「機密電子報」（El Confidencial）報導，調查人員正在調查戈麥斯與多家接受政府補助或拿到公共合約的私人公司關係。

「機密電子報」指出，當局展開調查，是因為戈麥斯疑似與旗下擁有歐羅巴航空（Air Europa）的西班牙旅遊集團Globalia有關係。戈麥斯並未擔任公職，行事一向低調。

報導指出，歐羅巴航空先前與政府談判，確保在因疫情 導致飛航交通驟減、重創航空業後獲得巨額援助，在那期間，戈麥斯兩度與Globalia時任執行長希達戈（Javier Hidalgo）會面。