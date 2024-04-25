我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

歐洲反常氣候 雅典塵暴橙色天空像火星 芬蘭降4月雪

編譯中心／綜合24日電
希臘雅典23日受到來自北非的沙塵暴影響，全城陷入一片橘色。（新華社）
希臘雅典23日受到來自北非的沙塵暴影響，全城陷入一片橘色。（新華社）

受強烈的南風帶來撒哈拉沙漠的沙塵影響，希臘首都雅典及該國其他城市23日天空蒙上一片橙色，當地官員稱這是2018年以來其中一次最嚴重的同類事件。芬蘭也出現異常天氣，南部近日罕降4月雪，首都赫爾辛基的陸空交通因此受到影響。

根據美聯社等媒體綜合報導，希臘多處受到橙黃色霧霾籠罩，能見度降低，全城宛如火星呈現一整片橘色，但當局發出呼吸風險警告。

雅典國家天文台天氣研究主任拉古瓦爾多斯（Kostas Lagouvardos）稱這是2018年3月21至22日以來，撒哈拉沙漠飄來沙塵濃度最高的其中一次「雅典就像是火星殖民地」。

同時，由於強勁的南風也助長了希臘各地的山區野火，在24小時內共發生25起山林火災。

據悉，沙塵24日起逐漸減少，到中午開始將僅限於東部。

不過，北歐國家芬蘭在4月下旬卻出現異常的降雪天氣，為部分地區帶來逾20厘米降雪。赫爾辛基有電車無法行駛、巴士和地鐵服務延誤，赫爾辛基機場有航班取消和延誤。

北歐芬蘭現在是晚春，即將進入夏天，卻突然下起了大雪，把首都赫爾辛基變成了銀色世界。

芬蘭南部近日罕降4月雪，首都赫爾辛基的交通受到影響；圖為4月初的下雪街景。（美聯...
芬蘭南部近日罕降4月雪，首都赫爾辛基的交通受到影響；圖為4月初的下雪街景。（美聯社）

樹枝上覆蓋著白雪，路上行人也裹起了禦寒的冬衣，一幅冬天的景緻。唯有綻放的花朵透露出大地即將步入夏天。路旁停放的汽車上、堆著大約2、30公分的積雪，顯示突如其來的寒流帶來不少降雨量。導致大眾運輸停擺好幾個小時。當地氣象單位表示，雪會一直下到24日清晨，之後天氣才會放晴。

另據中央社引述法新社報導，泰國氣溫飆升，當局25日對首都曼谷發布極端高溫警報，敦促民眾保護自身安全要待在室內。當地預報氣溫將達攝氏39度，體感溫度更可能會飆破「極度危險」等級的攝氏52度。

酷熱指數也稱為體感溫度，意指同時將濕度、風速和其他因素納入考量後，人體對外部氣溫感受到的熱度。

4月通常是泰國一年當中最熱、最潮濕的時候，聖嬰現象又加劇今年的情況。

火星 泰國 地鐵

上一則

基輔苦等軍援 烏軍承認戰況艱鉅 俄持續推進烏東

下一則

北韓代表團罕見訪伊朗 傳供應武器可得到2好處

延伸閱讀

快看世界／AI算出完美口味？芬蘭公司推出AI配方咖啡

快看世界／AI算出完美口味？芬蘭公司推出AI配方咖啡
巴黎奧運倒數100天 希臘古奧林匹亞採集聖火火種

巴黎奧運倒數100天 希臘古奧林匹亞採集聖火火種
全球創舉 希臘野火疏散遊客 2.5萬人可獲補償

全球創舉 希臘野火疏散遊客 2.5萬人可獲補償
美富豪擁第2國籍創新高 首選葡萄牙、馬爾他、希臘

美富豪擁第2國籍創新高 首選葡萄牙、馬爾他、希臘

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴西一名女子遭控用輪椅推著已斷氣的叔叔，前往銀行領取貸款。（截圖自X）

巴西女推叔叔遺體進銀行領貸款「扶頭抓筆」露餡 行員秒報警

2024-04-18 04:22

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立