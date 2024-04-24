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大馬2軍相撞墜毀奪10命 3女兵搭機前開心自拍

編譯中心／綜合23日電
馬來西亞直升機失事案的3名罹難女兵，曾在起飛前開心合影。（取材自臉書）
馬來西亞直升機失事案的3名罹難女兵，曾在起飛前開心合影。（取材自臉書）

馬來西亞紅土坎（Lumut）軍事基地23日發生兩架直升機相撞墜毀事故，大馬皇家海軍證實10人當場罹難，包含2名海軍中校和3名海軍少校。美聯社引述當局報導，兩架出事直升機已面目全非，救援人員從機身殘骸間尋獲遺體，分別為7名男性和3名女性，年齡介於26歲到41歲。

馬來西亞星洲日報報導，馬來西亞皇家海軍霹靂州紅土坎空軍基地23日出動7架直升機，進行60周年慶祝活動演習彩排，其中一架直升機飛出後突然偏離航線，向右撞上另一架直升機尾翼，空中瞬間冒出黑煙，其中一直升機部分機身在空中解體，殘骸碎片在高空四濺，隨後兩機分別墜毀於基地體育館及其游泳池。

馬來西亞23日兩架直升機相撞墜毀釀10死，當地消防與救援部門人員到達失事現場處理...
馬來西亞23日兩架直升機相撞墜毀釀10死，當地消防與救援部門人員到達失事現場處理。（歐新社）

目擊者拍下的影片顯示，多架直升機在高空飛行，其中一架突然靠右飛去，撞上另一架的機尾，結果雙雙墜毀。

另據馬來西亞「中國報」報導，該3名女性罹難者為軍人，據稱在事故前曾在機內面露笑容自拍合影，其中一人比出愛心手勢；該幅據稱為罹難者的合照在網路上流傳。可見3人都對此次的飛行演習感到十分興奮，不料直升機卻在起飛不久後遭遇空難墜毀，讓這張合照成了3人的遺照，令人不勝唏噓。

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