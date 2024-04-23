我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美援烏以台法案通過參院測試投票 最終表決可望過關

強勁財報支撐 道指漲逾250點 史指升逾1%

世界氣象組織：亞洲為2023年全球受災最嚴重地區

中央社／日內瓦22日綜合外電報導
聯合國世界氣象組織（WMO）22日表示，亞洲是2023年全球蒙受氣候和天氣災害影響最嚴重的地區，而洪水和風暴是造成人員傷亡和經濟損失的主要原因。圖為世界氣象組織秘書長索羅。 （歐新社）
聯合國世界氣象組織（WMO）22日表示，亞洲是2023年全球蒙受氣候和天氣災害影響最嚴重的地區，而洪水和風暴是造成人員傷亡和經濟損失的主要原因。圖為世界氣象組織秘書長索羅。 （歐新社）

聯合國世界氣象組織（WMO）22日表示，亞洲是2023年全球蒙受氣候和天氣災害影響最嚴重的地區，而洪水和風暴是造成人員傷亡和經濟損失的主要原因。

綜合法新社和路透報導，全球氣溫去年創下歷史新高，世界氣象組織說，亞洲暖化速度特別快。

世界氣象組織指出，熱浪對亞洲的影響日益加劇，冰川消融威脅這個地區未來的用水安全。

世界氣象組織說，亞洲暖化速度比全球平均要快，去年氣溫比1961年至1990年的平均水準高出攝氏近2度。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）在聲明中說：「報告的結論發人深省。」

「亞洲地區有許多國家在2023年都經歷了有史以來最熱的一年，並且發生一連串極端天氣，包括乾旱、熱浪、洪水和風暴。」

氣候變遷加劇了這類事件的頻率和嚴重程度，深刻影響了社會和經濟，最重要的是，對人類生活和我們居住的環境帶來衝擊。」

「2023年亞洲氣候狀況」（State of the Climate in Asia 2023）報告強調地表升溫、冰川退縮和海平面上升等關鍵氣候變遷指標速度加快，並表示它們將對亞洲地區的社會、經濟和生態系統構成嚴重影響。

世界氣象組織說：「在天氣、氣候和與水有關的災害方面，亞洲是2023年全球受災最嚴重的地區。」

世界氣象組織在22日發布的報告中表示，2023年亞洲通報了79起與水文氣象事件有關的災害，其中超過80%與造成2000多人喪命的洪水和風暴有關。

洪水 氣候變遷 冰川

上一則

選舉餘波 總統佐科威與吉伯朗不再屬印尼最大政黨

延伸閱讀

提升民眾幸福感 張麗善深入地方 傾聽民意

提升民眾幸福感 張麗善深入地方 傾聽民意
近百年一遇洪水… 廣東連日暴雨4死10失聯 轉移11萬人

近百年一遇洪水… 廣東連日暴雨4死10失聯 轉移11萬人
受傷登山客被困 洛縣警空中救援

受傷登山客被困 洛縣警空中救援
洛城一夜數十輛車被砸 警報器沒響

洛城一夜數十輛車被砸 警報器沒響

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29

超人氣

更多 >
4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福
超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣

超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值