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全球去年軍費2.4兆創新高 除了歐洲這2地增幅最大

編譯盧思綸／綜合22日電
俄烏戰爭、中東和亞洲情勢緊張，導致去年全球軍費大增；圖為德國土兵的檔案照。（美聯社）
俄烏戰爭、中東和亞洲情勢緊張，導致去年全球軍費大增；圖為德國土兵的檔案照。（美聯社）

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布報告指出，2023年全球軍費支出比2022年增加6.8%，是自2009年以來、14年來的最大年增幅，總額2.4兆美元也創歷史新高。報告指出，由於俄烏戰爭、中東局勢和亞洲日趨緊張，非洲、歐洲、中東、亞洲與美洲等五大地區軍費全增加，是2009年以來首見，尤以歐洲、亞洲、中東地區最為顯著。

美國、中國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯是去年全球前五大軍火消費國。美國軍費總額達9160億美元，較前一年增2.3%，占北約成員國總額68%。

中國是世界第二大軍費支出國，去年總額預估為2960億美元，比前一年增加6%，是中國連續第29年增加軍費。法新社說，在北京加強軍事建設、區域緊張局勢惡化下，促使鄰國在軍事方面投入更多資金。

日本去年軍費為502億美元，台灣166億美元，都成長了11%。同時，全球第四大軍事支出國印度軍費增加4.3%，達到836億美元。

SIPRI研究員田楠表示，由於俄烏戰爭，烏克蘭俄國和眾多歐洲國家軍費增加。

俄國去年軍費增加24%，來到1090億美元。自俄國2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞以來，莫斯科軍費已增加了57%。

烏克蘭軍費增加51%，來到648億美元，但烏克蘭也獲得350億美元軍援，其中大部分來自美國，這意味烏國本身軍費支出加上外援，軍費總額約達俄國軍費的九成以上。

不過，田楠說，烏克蘭如今將國內生產毛額（GDP）37%用在軍費，政府開支58%用來作戰，未來能增加的空間「非常有限」。相較之下，經濟規模較大的俄國，軍費只占其GDP 5.9%。

和烏克蘭接壤的波蘭是去年軍費增幅最大的歐洲國家，一口氣漲了75%，來到316億美元。

中東地區去年軍費達2000億美元，增加9%，是中東過去10年來最高年增幅。中東最大軍費支出國沙烏地阿拉伯增幅達4.3%，總額約758億美元；第二大支出國以色列增加24%，達275億美元，一大因素是以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的戰爭。

田楠表示，俄烏戰爭毫無結束跡象，加上當前中東局勢和亞洲日趨緊張，各國可能會繼續提升軍力。他說，「預計這種成長趨勢至少將持續好幾年，這反映出全球和平穩定的惡化」。

烏克蘭 俄國 印度

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