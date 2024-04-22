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X平台拒刪主教被刺文且提告 澳洲總理：匪夷所思

中央社／雪梨22日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

澳洲監管當局要求社群媒體平台X刪除與雪梨一名基督教主教在主持禮拜時遭人刺傷相關的貼文，但X拒絕接受並且要在法庭上挑戰這項命令，澳洲總理艾班尼斯今天稱X的決定令人「匪夷所思」。

澳洲警方指控1名15日在一座東方亞述教會（Assyrian Church of the East）教堂刺傷主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）的16歲男性犯下恐怖主義罪。網路上流傳的影片顯示，那名青少年被教徒制伏，他大聲指責艾馬紐曾侮辱伊斯蘭信仰。

艾班尼斯（Anthony Albanese）對相關暴力影像的散布做出批評，並稱一些在社群媒體上的內容，加劇了許多人的痛苦。

艾班尼斯在記者會上說：「我認為X選擇不遵守命令，並試圖在這起案件上為自己申辯，真是令人匪夷所思。」他指出，面對政府相關小組下達的命令，X的反應與其他社群媒體形成了鮮明對比。

艾班尼斯指出：「這與言論自由無關」。

他並說，在本案例中，宣傳負面言論可能會使已經十分艱困的情況惡化。

澳洲致力於刪除網路上有害內容的網路安全專員（eSafety Commissioner），已下令X刪除部分對此次攻擊「公開評論」的發文。

但X回應稱，這些貼文並未違反其關於暴力言論的規定，並強調，監管機關無權規定其用戶在全球各地可以看到的內容，並質疑澳洲這樣的作法「非法且危險」，決定提告。

2022年以440億美元收購推特（Twitter）並在去年將其更名為X的企業家馬斯克（Elon Musk）在發文中說：「澳洲的內容審查委員，竟要求『全球』的內容禁令。」

部分議員批評社群媒體並未採取足夠的措施，刪除有關刺傷事件的錯誤訊息。

監管機關去年表示，自從馬斯克解除了6萬2000個帳號的禁令以來，X已成為澳洲最大的網路仇恨平台。

澳洲 社群媒體 馬斯克

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