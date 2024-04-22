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以稱數日內升高對哈瑪斯軍事壓力 示威者再上街要求提前改選

編譯中心／綜合21日電

以色列總理內唐亞胡21日表示，為確保遭扣留在加薩加廊的人質獲釋，以色列將於「未來幾天內」對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯升高「軍事壓力」。

中央社引述法新社報導，內唐亞胡錄製影片發表猶太教逾越節（Passover）談話，內容提到，「未來幾天我們將會對哈瑪斯升高軍事和政治壓力，因為這是解救我們人質唯一的辦法」。他並且威脅會「給予額外的沉痛打擊」，但未就此詳述。

內唐亞胡無視於國際呼聲而一再表示，以軍將會對加薩南部城市拉法發動地面攻勢。目前有逾150萬巴勒斯坦人在這座尚未遭到以色列侵略的城巿避難。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）21日在電視播出的談話中表示，「參謀長已經批准戰爭的下一步行動。」他說：「逾越節時，人質已經被俘200天…我們會戰鬥，直到你們回到我們身邊。」

另一方面，數以千計的以色列示威者20日走上街頭，呼籲提前選舉，並要求政府採取更多行動，將被劫至加薩走廊的人質帶回。這是針對以色列總理內唐亞胡的最新一輪抗議活動。

路透報導，隨著以哈戰爭邁入第7個月，仍有133名以色列人質被哈瑪斯劫持，人們對以色列政府的處理態度日益不滿，抗議活動持續不斷。

58歲的皮克曼（Yalon Pikman）參與一場在特拉維夫舉辦的遊行，他說：「我們在這裡抗議這個月復一月、一再拖累我們的政府，無論是10月7日前或10月7日後，我們一直在走下坡。」

哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動毀滅性攻擊，調查顯示，大多數以色列人將導致這起攻擊的安全失誤歸咎於內唐亞胡。

內唐亞胡這位在任時間最長的總理一再排除提前選舉的可能性，表示在戰爭期間進行選舉只對哈瑪斯有利。民調顯示，內唐亞胡可能會輸掉選舉。

以色列 哈瑪斯 加薩

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