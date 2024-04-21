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洛城白男壽司店門口行為詭異 接連兩女遇襲

加薩孕婦命喪以軍攻擊 緊急剖腹從子宮接生女嬰

中央社／拉法21日綜合外電報導

巴勒斯坦衛生官員指出，醫護人員從死亡的巴勒斯坦婦女子宮中接生一名女嬰。以色列在夜裡攻擊加薩走廊南部城市拉法，造成該名懷孕婦女、她的丈夫和女兒在內，共19人喪生。

路透社報導，官員表示，以色列攻擊兩間房屋，死者包括其中一個家庭裡的13名孩童。

女嬰母親沙卡尼（Sabreen Al-Sakani）生前懷孕30週。負責照顧的醫生薩拉瑪（Mohammed Salama）表示，緊急剖腹產下的這名1.4公斤重女嬰狀況穩定，健康情況正逐步改善。

這名女嬰和另一名嬰兒被安置在拉法（Rafah）一間醫院的保溫箱裡，她的胸部處貼上寫有「烈士沙卡尼的嬰兒」字樣的膠帶。

沙卡尼的幼年女兒馬拉克（Malak）與母親一同喪命。親人表示，女孩生前曾經想要以羅赫（Rouh）為妹妹命名，這個字在阿拉伯文中意思是「勇氣」。

薩拉瑪說，女嬰將會繼續留在醫院照料3到4週，「然後我們會處理讓她出院事宜，由阿姨或舅舅或祖父母照料。最大悲劇在於，即使她活了下來，卻一出生就變成孤兒」。

巴勒斯坦衛生官員表示，同一場襲擊造成另一個家庭阿布杜．阿爾家（Abdel Aal family）13名孩童，以及兩名婦女喪命。

以色列軍方發言人針對拉法這場攻擊造成死傷一事回應指出，以軍針對軍事場地、發射陣地和武裝人員等加薩各種好戰分子目標展開襲擊。

巴勒斯坦 以色列 加薩

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