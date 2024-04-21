首爾露天圖書館回歸 增設夏季夜間開放時間「開放至11月」

首爾市政府舉辦的「首爾露天圖書館」活動，民眾無論在哪落座，都能隨手取得書籍閱讀。（中央社）

最受首爾市民歡迎的政策活動「露天圖書館 」今年再次舉行，原先因炎熱天候可能暫停開放的夏季調整為夜間營運，將開放長達7個月，鼓勵市民享受閱讀。

根據韓國文化體育觀光 部近日發表的2023國民讀書實態調查，韓國每10名成人中約有6人在2023年內沒有讀過任何一本書，綜合讀書率降至1994年以來最低紀錄。

為鼓勵民眾閱讀，首爾市政府第3次舉行的「首爾露天圖書館」活動在18日再次回歸，預計開放至11月10日，活動範圍擴及首爾市廳前的首爾廣場、清溪川溪畔與光化門廣場。其中首爾廣場每週四至日、清溪川每週五至六、光化門廣場每週五至日開放。

隨著夏季到來，原本因炎熱天候會暫停營運的露天圖書館今年改為夜間營運，提供夏夜好去處。

首爾市表示，為了讓民眾有更好的閱讀體驗，今年在首爾廣場設置特地訂做的2到3人用大型懶骨頭沙發，也提供陽傘等設備，講求達到「空手而來、滿載而歸」的體驗。當然，座椅旁到處都設有書籃，讓民眾隨處坐下都能伸手取得。

光化門廣場與清溪川溪畔則設置各種設計感長凳與座椅，結合各種展覽、表演與市集活動，將露天圖書館延伸打造為首爾代表性的文化平台。此外，還設置政策展示區，定期展出各項市府政策成果，直接蒐集民眾意見。

作為觀光熱點的光化門廣場，除了多樣圖書，也將設置提供外國觀光客體驗韓國文化的各種活動，並在首週開設與全北特別自治道長水郡合作營運的「同行市場」，展售黑紅蔘、黑桔梗糖等地方特產品。