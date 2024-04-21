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首爾露天圖書館回歸 增設夏季夜間開放時間「開放至11月」

中央社／首爾21日專電
首爾市政府舉辦的「首爾露天圖書館」活動，民眾無論在哪落座，都能隨手取得書籍閱讀。（中央社）
首爾市政府舉辦的「首爾露天圖書館」活動，民眾無論在哪落座，都能隨手取得書籍閱讀。（中央社）

最受首爾市民歡迎的政策活動「露天圖書館」今年再次舉行，原先因炎熱天候可能暫停開放的夏季調整為夜間營運，將開放長達7個月，鼓勵市民享受閱讀。

根據韓國文化體育觀光部近日發表的2023國民讀書實態調查，韓國每10名成人中約有6人在2023年內沒有讀過任何一本書，綜合讀書率降至1994年以來最低紀錄。

為鼓勵民眾閱讀，首爾市政府第3次舉行的「首爾露天圖書館」活動在18日再次回歸，預計開放至11月10日，活動範圍擴及首爾市廳前的首爾廣場、清溪川溪畔與光化門廣場。其中首爾廣場每週四至日、清溪川每週五至六、光化門廣場每週五至日開放。

隨著夏季到來，原本因炎熱天候會暫停營運的露天圖書館今年改為夜間營運，提供夏夜好去處。

首爾市表示，為了讓民眾有更好的閱讀體驗，今年在首爾廣場設置特地訂做的2到3人用大型懶骨頭沙發，也提供陽傘等設備，講求達到「空手而來、滿載而歸」的體驗。當然，座椅旁到處都設有書籃，讓民眾隨處坐下都能伸手取得。

光化門廣場與清溪川溪畔則設置各種設計感長凳與座椅，結合各種展覽、表演與市集活動，將露天圖書館延伸打造為首爾代表性的文化平台。此外，還設置政策展示區，定期展出各項市府政策成果，直接蒐集民眾意見。

作為觀光熱點的光化門廣場，除了多樣圖書，也將設置提供外國觀光客體驗韓國文化的各種活動，並在首週開設與全北特別自治道長水郡合作營運的「同行市場」，展售黑紅蔘、黑桔梗糖等地方特產品。

若想進室內稍作休息，光化門圖書廣場利用周邊地鐵站等室內空間設置光化門休息室與世宗休息室，展示首爾市英才教育培養的小小藝術家作品，以及香味展覽空間。

韓國「首爾露天圖書館」活動4月18日回歸，預計開放至11月10日，今年增設夏季夜...
韓國「首爾露天圖書館」活動4月18日回歸，預計開放至11月10日，今年增設夏季夜間開放時間。（中央社）

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