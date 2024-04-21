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牽動區域安全…索羅門群島親中總理連任 美密切關注

編譯中心／綜合20日電
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）去年7月訪問北京，會見中國國家主席習近平（右）。（路透）
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）去年7月訪問北京，會見中國國家主席習近平（右）。（路透）

南太島國索羅門群島國會及地方議會選舉17日落幕，路透20日引述官方計票結果報導，任內主導與台灣斷交並改和中國建交的親北京總理蘇嘉瓦瑞保住其國會議席，距成為該國首位連任總理更進一步。蘇嘉瓦瑞矢言，若連任將深化索中關係。

索羅門群島大選引發關注，因為索羅門群島位於美國和澳洲的重要航線，未來索羅門群島要走親中還是抗中路線，將攸關南太平洋區域安全，大選結果將牽動區域安全，中國、美國和澳洲都高度關注。

蘇嘉瓦瑞在東舒瓦瑟選區以4成9得票率勝出。他已任國會議員逾20年，2019年第4度出任總理，同年台索斷交。

中央社引述法新社報導，69歲的蘇嘉瓦瑞是中國在南太平洋最忠誠的盟友之一，他的團隊將與其他國會議員展開閉門談判，爭取組建執政聯盟。

這場大選被標榜為索國一個世代中最重要的選舉，部分被視為一場決定中國在索國地位的公投。根據官方統計，蘇嘉瓦瑞以259票的領先優勢保住他把持超過20年的國會席位。

由50名議員組成的議會的全部選舉結果預計將於下周揭曉，屆時將顯示是否有政黨獲得多數席位，或者是否需要通過談判組建聯盟來推選總理。

美國積極制衡中國在太平洋地區勢力。美國表示，美方「已準備好持續與索羅門群島當選的領袖及人民密切合作」。

此外，丹尼爾-蘇伊達尼（Daniel Suidani）是該國著名批評中國的人，曾任人口最多的馬萊塔省省長，直到去年在不信任投票中被趕下台，這次再次當選馬萊塔省議會的議員。作為省長，他曾禁止中國企業進入馬萊塔，並接受美國的發展援助，但在去年因他拒絕承認中國而被議員投票罷免

澳洲 投票 罷免

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