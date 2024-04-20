日本北九州市火警 延燒6建物…附近商家無奈：又來了
日本北九州市小倉北區一處鬧區建築物今天發生火警，現場濃煙上竄，已知延燒6棟建物，消防單位出動逾15輛消防車持續灌救，附近商家對火災頻傳無奈表示「又來了，真是的」。
日本放送協會（NHK）及朝日新聞報導，消防單位表示，截至目前為止暫未接獲通報有人員傷亡。
消防單位表示，餐飲店林立的北九州市小倉北區魚町地區，上午接獲多名路人通報看到有建築物冒煙並聞到焦臭味。
消防人員趕赴時現場已發生火災，總計出動超過15輛消防車灑水灌救，截至上午11時30分時仍持續進行滅火。
火災現場位於JR小倉站以南約500公尺處的鬧區。北九州市鬧區及商店街近年來接連發生火警，例如在距今天火警處約150公尺外的「旦過市場」，就曾在2022年4月及8月兩度發生大規模火災。
而距今天火災現場約200公尺外的「鳥町食道街」一帶，今年１月也曾發生大火，當時總計延燒36間店家。
在今天火災現場附近經營餐飲店的30多歲女性說，正準備開店時就聽到附近店家說快避難，才注意到發生火警。
這名女性說，旦過市場及鳥町食道街之前也都發生過火災，感覺就是「又來了，真是的」，現在不知道什麼時候才能開門做生意。
民眾受訪時表示，最近火災很多，讓人感到不安；也有民眾說，感覺像是「又是魚町一直在發生（火災）」。
【北九州 小倉北区で火災】— NHKニュース (@nhk_news) April 20, 2024
現場は北九州市の中心部で、ことし1月に大規模な火災が発生した「鳥町食道街」の近くです
消防によりますといまのところけが人の情報はないということですhttps://t.co/lXR4tDIZxU#nhk_video pic.twitter.com/Aqjxak7Rsw
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