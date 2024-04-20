南韓醫改讓步 允醫學院自定擴招名額 醫界堅持應撤回

南韓總理韓悳洙19日表示，政府將調整醫療改革方案，讓醫學院明年在原定新增的招生名額內有彈性決定增招規模，盼藉此終止持續已久的住院醫師罷工行動。（美聯社）

首爾當局19日宣布對醫療改革讓步，南韓總理韓悳洙表示政府接受國立大學校長團給提出的建議，容許32間擴招對象的院校，在規定擴招範圍內自主調整增加招生人數的規模，試圖結束這兩個月來的醫師大罷工 。然而，醫界仍堅守立場，疾呼政府應撤回增加醫學院招生名額的計畫，顯示僵局依舊未解。

路透報導，韓悳洙19日說，政府將接受六所國立大學醫學院院長的訴求，在2025年學年度，32所大學醫學院的擴大招生名額至多可減少50%，不過2026學年後仍按原計畫增加名額。這是政府首度做出重大讓步，當局原本預計自明年起，醫學院逐年擴大招生2000人，以期在2035年前能增加1萬多名醫生。

韓悳洙說，在醫學界缺乏共識、外界日益擔心罷工影響、大專院校需拍板下學年行事曆之際，政府做出了「大膽決定」。然而，參與罷工的實習醫生仍堅持立場：除非政府撤回這項計畫並重頭協商，否則不會上工；有請辭抗議擴招的醫生指出，政府沒提出治本策略，目前決定僅權宜之計。

總統尹錫悅的辦公室同日表示，尹錫悅已邀請野黨民主黨 黨魁李在明 下周會晤。執政的國民力量黨上周在國會選舉慘敗，當時尹錫悅拒絕與國會領袖協商、以及與罷工醫師的對峙，成為選戰的重大議題。

韓聯社報導，韓悳洙稱為保護醫科生、推動醫學院教育恢復正常，及為緩解醫療前線矛盾製造轉機，政府遂有上述決定。

大韓醫師協會（醫協）候任會長林賢澤稱，政府立場雖然有些積極變化，但醫協仍無法接受。他稱有關提議相當於國立大學的校長亦承認擴招影響醫科教學。

報導指出，全國醫科大學教授協議會（全醫教協）也堅持立場不變，即使政府縮減擴招規模，全醫教協仍將繼續提交辭職申請，且不會撤回縮短工作時間措施。

另一方面，面對醫生工潮、通脹、經濟放緩等問題的執政國民力量黨，在10日國會選舉中大敗，以韓悳洙為首等多名總統幕僚請辭。尹錫悅正研究繼任人選，預計本周稍後有決定。