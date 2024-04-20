我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

南韓醫改讓步 允醫學院自定擴招名額 醫界堅持應撤回

編譯中心／綜合19日電
南韓總理韓悳洙19日表示，政府將調整醫療改革方案，讓醫學院明年在原定新增的招生名額內有彈性決定增招規模，盼藉此終止持續已久的住院醫師罷工行動。（美聯社）
南韓總理韓悳洙19日表示，政府將調整醫療改革方案，讓醫學院明年在原定新增的招生名額內有彈性決定增招規模，盼藉此終止持續已久的住院醫師罷工行動。（美聯社）

首爾當局19日宣布對醫療改革讓步，南韓總理韓悳洙表示政府接受國立大學校長團給提出的建議，容許32間擴招對象的院校，在規定擴招範圍內自主調整增加招生人數的規模，試圖結束這兩個月來的醫師大罷工。然而，醫界仍堅守立場，疾呼政府應撤回增加醫學院招生名額的計畫，顯示僵局依舊未解。

路透報導，韓悳洙19日說，政府將接受六所國立大學醫學院院長的訴求，在2025年學年度，32所大學醫學院的擴大招生名額至多可減少50%，不過2026學年後仍按原計畫增加名額。這是政府首度做出重大讓步，當局原本預計自明年起，醫學院逐年擴大招生2000人，以期在2035年前能增加1萬多名醫生。

韓悳洙說，在醫學界缺乏共識、外界日益擔心罷工影響、大專院校需拍板下學年行事曆之際，政府做出了「大膽決定」。然而，參與罷工的實習醫生仍堅持立場：除非政府撤回這項計畫並重頭協商，否則不會上工；有請辭抗議擴招的醫生指出，政府沒提出治本策略，目前決定僅權宜之計。

總統尹錫悅的辦公室同日表示，尹錫悅已邀請野黨民主黨黨魁李在明下周會晤。執政的國民力量黨上周在國會選舉慘敗，當時尹錫悅拒絕與國會領袖協商、以及與罷工醫師的對峙，成為選戰的重大議題。

韓聯社報導，韓悳洙稱為保護醫科生、推動醫學院教育恢復正常，及為緩解醫療前線矛盾製造轉機，政府遂有上述決定。

大韓醫師協會（醫協）候任會長林賢澤稱，政府立場雖然有些積極變化，但醫協仍無法接受。他稱有關提議相當於國立大學的校長亦承認擴招影響醫科教學。

報導指出，全國醫科大學教授協議會（全醫教協）也堅持立場不變，即使政府縮減擴招規模，全醫教協仍將繼續提交辭職申請，且不會撤回縮短工作時間措施。

另一方面，面對醫生工潮、通脹、經濟放緩等問題的執政國民力量黨，在10日國會選舉中大敗，以韓悳洙為首等多名總統幕僚請辭。尹錫悅正研究繼任人選，預計本周稍後有決定。

罷工 民主黨 李在明

上一則

日研發AI工具 可預測新聘員工何時離職

下一則

CIA：缺美軍援烏恐年底前戰敗 川普：烏存亡很重要

延伸閱讀

韓政府妥協明年醫學院增招名額 允各校有彈性決定

韓政府妥協明年醫學院增招名額 允各校有彈性決定
海外十大傑出青年 洛3人入選

海外十大傑出青年 洛3人入選
三星2000多名員工集會 要求加薪 不排除罷工

三星2000多名員工集會 要求加薪 不排除罷工
韓國會選舉執政黨大敗後 尹錫悅首次公開道歉

韓國會選舉執政黨大敗後 尹錫悅首次公開道歉

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切