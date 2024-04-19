美國關鍵1票否決 阻止巴勒斯坦入聯

聯合國安理會在台灣時間19日凌晨針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國表決，美國1票否決。（美聯社）

聯合國安理會18日針對巴勒斯坦 申請成為聯合國正式會員國表決，美國投下反對票，英國及瑞士棄權，其餘12個國家贊成。

美國的立場是，巴勒斯坦的成員資格必須經由巴勒斯坦與以色列 談判得出結果。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）向安理會說，「美國繼續強烈支持兩國解決方案，此次投票並不等於反對巴勒斯坦建國，而是承認這只能來自各方之間的直接談判。」

對此，巴勒斯坦主席批評美國的決定「不公平、不道德和不合理」，違背國際社會意願。埃及外交部則表示遺憾。

以色列外交部長則讚揚美國投下反對票，並指「恐怖主義不會得到回報」。

此外，美英等國日前出動戰機，協助以色列攔截伊朗發射的飛彈和無人機，令烏克蘭 總統澤倫斯基心裡很不是滋味。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）日前被問及相關問題時說，美國與烏克蘭的關係和與以色列「完全不同」，美國不會與俄國直接交戰，以避免發生第三次世界大戰。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，美國、英國和法國等14日出動戰機，幫助以色列抵禦伊朗大規模空襲後，烏克蘭也要求西方盟友在對俄羅斯戰爭中能提供更直接支持。

然而，儘管美國政府2年多來持續軍援烏克蘭，但華府並未派遣美軍前往東歐作戰，且似乎也不會輕易跨越這條線。

美國國務院發言人米勒16日在例行記者會上時回應媒體提問，稱「就安全夥伴關係而言，我們與以色列的關係可追溯到數十年前，我們與以色列有數十年之久的安全夥伴關係，我們一直提供他們直接軍事援助」，「以色列是美國的主要非北約（NATO）盟邦，烏克蘭的情況不同，直到在這場衝突爆發前幾個月，我們與他們並沒有那種協議」。

米勒指出，美國自烏俄戰爭以來，提供烏克蘭自衛所需軍備，包括愛國者防空系統等，所做所為眾所皆知，「他們能夠如此成功地抵擋俄國一波波的攻擊，很大一部分是因為我們提供的那些防空系統」。

他說，「我們與俄國並不處於直接軍事衝突，這種情況會需要美國飛機在烏克蘭上空回應俄國攻擊。我們不會與俄國發生直接武裝衝突，美國總統已經非常清楚表明這一點。我想，美俄之間不發生直接武裝衝突，符合美國人民的利益，因為我們不希望發生第三次世界大戰」。

米勒強調，美國「充分致力於保護烏克蘭」，過去兩年已經證明這一點，他呼籲美國國會通過追加援烏預算，讓美國能提供烏克蘭迫切需要的更多武器裝備。