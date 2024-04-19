我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

美國關鍵1票否決 阻止巴勒斯坦入聯

編譯徐榆涵／綜合報導
聯合國安理會在台灣時間19日凌晨針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國表決，美國1票否決。（美聯社）
聯合國安理會在台灣時間19日凌晨針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國表決，美國1票否決。（美聯社）

聯合國安理會18日針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國表決，美國投下反對票，英國及瑞士棄權，其餘12個國家贊成。

美國的立場是，巴勒斯坦的成員資格必須經由巴勒斯坦與以色列談判得出結果。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）向安理會說，「美國繼續強烈支持兩國解決方案，此次投票並不等於反對巴勒斯坦建國，而是承認這只能來自各方之間的直接談判。」

對此，巴勒斯坦主席批評美國的決定「不公平、不道德和不合理」，違背國際社會意願。埃及外交部則表示遺憾。

以色列外交部長則讚揚美國投下反對票，並指「恐怖主義不會得到回報」。

此外，美英等國日前出動戰機，協助以色列攔截伊朗發射的飛彈和無人機，令烏克蘭總統澤倫斯基心裡很不是滋味。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）日前被問及相關問題時說，美國與烏克蘭的關係和與以色列「完全不同」，美國不會與俄國直接交戰，以避免發生第三次世界大戰。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，美國、英國和法國等14日出動戰機，幫助以色列抵禦伊朗大規模空襲後，烏克蘭也要求西方盟友在對俄羅斯戰爭中能提供更直接支持。

然而，儘管美國政府2年多來持續軍援烏克蘭，但華府並未派遣美軍前往東歐作戰，且似乎也不會輕易跨越這條線。

美國國務院發言人米勒16日在例行記者會上時回應媒體提問，稱「就安全夥伴關係而言，我們與以色列的關係可追溯到數十年前，我們與以色列有數十年之久的安全夥伴關係，我們一直提供他們直接軍事援助」，「以色列是美國的主要非北約（NATO）盟邦，烏克蘭的情況不同，直到在這場衝突爆發前幾個月，我們與他們並沒有那種協議」。

米勒指出，美國自烏俄戰爭以來，提供烏克蘭自衛所需軍備，包括愛國者防空系統等，所做所為眾所皆知，「他們能夠如此成功地抵擋俄國一波波的攻擊，很大一部分是因為我們提供的那些防空系統」。

他說，「我們與俄國並不處於直接軍事衝突，這種情況會需要美國飛機在烏克蘭上空回應俄國攻擊。我們不會與俄國發生直接武裝衝突，美國總統已經非常清楚表明這一點。我想，美俄之間不發生直接武裝衝突，符合美國人民的利益，因為我們不希望發生第三次世界大戰」。

米勒強調，美國「充分致力於保護烏克蘭」，過去兩年已經證明這一點，他呼籲美國國會通過追加援烏預算，讓美國能提供烏克蘭迫切需要的更多武器裝備。

烏克蘭 以色列 巴勒斯坦

上一則

全球最佳機場卡達奪冠 2至5名都是亞洲機場

下一則

時代百大影響力 宮崎駿、阿根廷總統上榜原因是...

延伸閱讀

以、烏「待遇大不同」？美：不與俄交戰 避免第3次世界大戰

以、烏「待遇大不同」？美：不與俄交戰 避免第3次世界大戰
國務卿籲各國出力 約束伊朗勿攻擊以色列

國務卿籲各國出力 約束伊朗勿攻擊以色列
殺白蟻毒氣含硫醯氟 環境殺手

殺白蟻毒氣含硫醯氟 環境殺手
投資者發動搶救南加99分錢商店

投資者發動搶救南加99分錢商店

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事