時代百大影響力 宮崎駿、阿根廷總統上榜原因是...
美國「時代雜誌」公布2024年百大最具影響力人物名單，日本有動畫大師宮崎駿、社會學者上野千鶴子等4人上榜。
時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2024），分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「巨人」（Titans）、「領袖」（Leaders）、「革新者」（Innovators）、「先鋒」（Pioneers）等6項類別，宮崎駿被列在「時代象徵」類別。
文中寫道，宮崎駿的作品激發了罕見的情感，這種對美感認知的顫抖，不可能出現在現實世界中，只存在於宮崎駿的電影當中。但宮崎駿也是殘酷的現實主義者，揭露了貪婪、戰爭以及人類的憤怒。他知道人類塑造，但又摧毀了這個星球，人類是這個世界上最好，同時也最糟的存在。
宮崎駿上月以「蒼鷺與少年」在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮獲頒最佳動畫片獎，繼2003年「神隱少女」之後再度抱回小金人。時代雜誌稱讚「蒼鷺與少年」是一部曠世傑作，並讚宮崎駿是「動畫史上最具影響力的導演」。
此外，宮崎駿一手創辦的吉卜力工作室也確定獲得本屆坎城影展榮譽金棕櫚獎，為他的動畫生涯繼續創下驚人紀錄。榮譽金棕櫚獎形同於坎城影展終身成就獎，不同於以往前幾年頒發給湯姆克魯斯、哈里遜福特，這次是首度頒發給團體組織。
阿根廷政壇新星、總統米雷伊（Javier Milei），則因語出驚人的政治風格和休克式的經濟政策獲選在「領袖」類別。時代雜誌評論米雷伊為國際右派偶像，自由主義領袖之一。
日本有名女性主義學者、社會學家上野千鶴子關注女性性別歧視議題的著作「女性生存戰爭」，在中國成為暢銷書，被譽為「每個女孩都該讀這本書」，她被列在「巨人」類別。
大阪大學教授林克彥的團隊從公鼠身上成功創造出卵子，並讓7隻小鼠誕生。美國耶魯大學免疫學教授岩崎明子在免疫學方面的研究，為「新冠長期症狀」（long COVID）的研究提供重要見解。兩人均被列在「革新者」類別。
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