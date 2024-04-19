我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

時代百大影響力 宮崎駿、阿根廷總統上榜原因是...

編譯中心／綜合18日電
83歲宮崎駿不僅入選「時代」百大人物，一手創辦的吉卜力工作室也獲得本屆坎城影展榮譽金棕櫚獎。（路透）
83歲宮崎駿不僅入選「時代」百大人物，一手創辦的吉卜力工作室也獲得本屆坎城影展榮譽金棕櫚獎。（路透）

美國「時代雜誌」公布2024年百大最具影響力人物名單，日本有動畫大師宮崎駿、社會學者上野千鶴子等4人上榜。

時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2024），分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「巨人」（Titans）、「領袖」（Leaders）、「革新者」（Innovators）、「先鋒」（Pioneers）等6項類別，宮崎駿被列在「時代象徵」類別。

文中寫道，宮崎駿的作品激發了罕見的情感，這種對美感認知的顫抖，不可能出現在現實世界中，只存在於宮崎駿的電影當中。但宮崎駿也是殘酷的現實主義者，揭露了貪婪、戰爭以及人類的憤怒。他知道人類塑造，但又摧毀了這個星球，人類是這個世界上最好，同時也最糟的存在。

宮崎駿上月以「蒼鷺與少年」在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮獲頒最佳動畫片獎，繼2003年「神隱少女」之後再度抱回小金人。時代雜誌稱讚「蒼鷺與少年」是一部曠世傑作，並讚宮崎駿是「動畫史上最具影響力的導演」。

此外，宮崎駿一手創辦的吉卜力工作室也確定獲得本屆坎城影展榮譽金棕櫚獎，為他的動畫生涯繼續創下驚人紀錄。榮譽金棕櫚獎形同於坎城影展終身成就獎，不同於以往前幾年頒發給湯姆克魯斯、哈里遜福特，這次是首度頒發給團體組織。

阿根廷總統米雷獲選時代雜誌（TIME）2024年最具影響力的百位領導人之一。（美...
阿根廷總統米雷獲選時代雜誌（TIME）2024年最具影響力的百位領導人之一。（美聯社）

阿根廷政壇新星、總統米雷伊（Javier Milei），則因語出驚人的政治風格和休克式的經濟政策獲選在「領袖」類別。時代雜誌評論米雷伊為國際右派偶像，自由主義領袖之一。

日本有名女性主義學者、社會學家上野千鶴子關注女性性別歧視議題的著作「女性生存戰爭」，在中國成為暢銷書，被譽為「每個女孩都該讀這本書」，她被列在「巨人」類別。

大阪大學教授林克彥的團隊從公鼠身上成功創造出卵子，並讓7隻小鼠誕生。美國耶魯大學免疫學教授岩崎明子在免疫學方面的研究，為「新冠長期症狀」（long COVID）的研究提供重要見解。兩人均被列在「革新者」類別。

坎城影展 日本 耶魯大學

上一則

美國關鍵1票否決 阻止巴勒斯坦入聯

延伸閱讀

時代雜誌百大影響力人物 日本宮崎駿等4人上榜

時代雜誌百大影響力人物 日本宮崎駿等4人上榜
再獲國際大獎 宮崎駿奪坎城榮譽金棕櫚

再獲國際大獎 宮崎駿奪坎城榮譽金棕櫚
宮﨑駿再獲國際殊榮 吉卜力奪獲坎城影展榮譽金棕櫚獎

宮﨑駿再獲國際殊榮 吉卜力奪獲坎城影展榮譽金棕櫚獎
FBI擔心美發生類似莫斯科音樂廳恐攻

FBI擔心美發生類似莫斯科音樂廳恐攻

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事