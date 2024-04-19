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全年讀不完1本書 6成南韓人閱讀量「零」

編譯中心／綜合18日電
南韓文化體育觀光部18日發布統計，去年南韓成人有6成受調者全年讀不完1本書；圖為人們18日在首爾市中心清溪川沿岸開設的戶外圖書館閱讀。（歐新社）
南韓文化體育觀光部18日發布統計，去年南韓成人有6成受調者全年讀不完1本書；圖為人們18日在首爾市中心清溪川沿岸開設的戶外圖書館閱讀。（歐新社）

南韓文化體育觀光部18日發布的一項調查結果顯示，2022年9月至2023年8月，每十名成年人中，有六人未閱讀任何書籍。而同期成年國民綜合閱讀率（指至少讀過或聽過一本書）為43%，較2021年下滑4.5個百分點，創下自1994年開始實施相關調查以來的30年最低紀錄。

韓聯社報導，按年齡段看，19至29歲的綜合閱讀率最高，為74.5%，但仍同比下滑3.6個百分點。60歲以上人群同比顯著降至15.7%。30多歲和40多歲分別為68%、47.9%。

成年人平日閱讀時間為18.5分鐘，休息日為25分鐘。妨礙閱讀的原因中，「工作忙碌」占比最高，為24.4%。其後依次為「使用手機或玩遊戲」占23.4%、「缺乏閱讀習慣」占「11.3%」。

相反地，中小學生的綜合閱讀率高達95.8%，較2021年提升4.4個百分點。其一年平均閱讀36本書，同比增加1.6本。

閱讀率在不同收入群體之間也存在差距。月均收入超過500萬韓元（約3600美元）的人群閱讀率為54.7%，而低於200萬韓元的人群僅有9.8%。

除了電子書和有聲書，紙質圖書的閱讀率為32.3%，意味著近一年來每十名成年人中就有七人未讀過一本紙質圖書。成年人近一年的綜合閱讀量為3.9本，較2021年減少0.6本。

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