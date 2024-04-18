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美：北韓研發毒筆傳播致命疾病 比核武危險

編譯中心／綜合17日電
美國報告指出，北韓正在為其細菌戰計畫生產病毒和細菌。（路透）
美國報告指出，北韓正在為其細菌戰計畫生產病毒和細菌。（路透）

美國對北韓大規模殺傷性武器的最新報告揭露，北韓正在為其細菌戰計畫生產病毒和細菌，並開發出可以傳播致命疾病的「噴霧器和毒筆」。北韓從未坦承擁有生物武器，且很難從內部獲得可靠情報。

每日郵報報導，噴霧器和毒筆據傳目的是傳播天花和炭疽桿菌等細菌，有專家認為這些細菌比金正恩的核武計畫更危險。

美國國務院負責監督外國政府遵守軍備控制義務的報告稱，「美國評估朝鮮民主主義人民共和國擁有專門的國家級攻擊性生物武器計畫。」

該報告指出，「北韓有能力生產用於軍事目的的生物製劑，並且有技術能力生產可用作生物武器製劑的細菌、病毒和毒素。北韓還擁有開發基因工程生物製品的能力。」

報告補充說，平壤可能有能力利用噴霧器和毒筆等非常規注射裝置，將生化產品武器化。

北韓1987年來一直是《禁止生物武器公約》的締約國，該公約禁止細菌、毒素武器的開發、生產、獲取、轉讓、儲存及使用。但隨著時間的推移，有證據表明，北韓有製造生物武器的意願和科學能力。

北韓開國領袖金日成早在1980年代就明白「有毒氣體和細菌可以在戰爭中有效使用」。

1993年俄羅斯情報機構得出結論，北韓在離島測試生物武器，並利用大學和醫療機構研究炭疽病、霍亂、黑死病和天花。

另據中央社引述法新社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德17日表示，她相信制裁仍是阻止北韓與其核子發展的「有效工具」，儘管全球執行聯合國的制裁出現了問題。

她指責「俄羅斯和伊朗」等國「沒有以一種能讓制裁盡可能有效發揮作用的方式實施這些制裁」。

儘管俄羅斯實際上結束了聯合國對北韓違反一系列制裁行為的監督，但湯瑪斯-葛林斐德表示，必須找到解決方案以確保監督能夠繼續進行。

北韓 俄羅斯 聯合國

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